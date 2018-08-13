Украина подписала меморандумы о сотрудничестве с портами Египта

21:17 02.11.2018 0 комментариев Украина

Речь идет о таких египетских портах, как Александрия и Дамиетта.

Администрация морских портов Украины (АМПУ) и министр инвестиций Арабской Республики Египет Сахар Наср сегодня, 2 ноября, подписали меморандум о сотрудничестве между портами двух стран.

Подписание состоялось в Киеве в рамках заседания Межправительственной совместной комиссии по экономическому и научно-техническому сотрудничеству между Украиной и АРЕ, передает РБК-Украина со ссылкой на Администрацию Одесского морского порта.

Сообщается, что речь идет о таких египетских портах, как Александрия и Дамиетта. В частности, сотрудничество между администрациями портов Египта и Украины предусматривает всесторонний обмен информацией, представляющей общий интерес, взаимное содействие деятельности судоходных компаний, импортеров, экспортеров и экспедиторов, обмен опытом в сфере модернизации портовой инфраструктуры, повышения качества обслуживания судов, развития IT-сервисов и технологий.

Кроме того, в качестве инструментов решения перечисленных задач предусматриваются обмен делегациями и проведение совместных встреч специалистов. Реализация целей меморандумов возложена на спецкомиссии, которые будут разрабатывать совместные мероприятия, направленные на совершенствование технологий обработки грузов, реализации новых инвестиционных проектов, развитие индустрии туризма.

Напомним, сегодня вице-премьер-министр Украины Павел Розенко в ходе двусторонней встречи с министром инвестиций и международного сотрудничества Египта Сахар Наср призвал власти Египта закрыть свои порты для судов, которые выполняют незаконные загрузки в оккупированном Крыму. 



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