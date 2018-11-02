Власти Турции сняли санкции с министра внутренней безопасности США Кирстен Нильсен и американского генерального прокурора Джеффа Сешнса.

Об этом говорится на сайте турецкого Министерства иностранных дел, сообщает Новая Газета.

В свою очередь власти США отменили ограничения в отношении турецкого министра юстиции Абдулхамита Гюля и главы МВД Турции Сулеймана Сойлу.

Против них ранее ввели санкции из-за того, что, по версии США, чиновники играли видную роль в структурах, ответственных за арест американского пастора Эндрю Брансона.

Турция обвиняла его в поддержке террористов, которые сотрудничали с проповедником Фетхуллахом Гюленом (турецкие власти называют ответственным за попытку государственного переворота в 2016 году).

12 октября Брансона приговорили к трем годам одному месяцу и 15 дням лишения свободы и освободили из зала суда, так как пастору засчитали время, которое он провел под домашним арестом. Брансон вернулся в США на следующий день.