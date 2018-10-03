Освобождение украинских политузников обсудят с Эрдоганом
|20:06 02.11.2018
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|Крым
3 и 4 ноября президент Украины Петр Порошенко будет находиться с официальным визитом в Турции.
В состав украинской делегации входит уполномоченный Президента Украины по делам крымскотатарского народа Мустафа Джемилев.
Во время переговоров с президентом Турции Реджеп Эрдоганом Петр Порошенко планирует обсудить освобождение украинских политзаключенных Кремля.
В комментарии ATR Джемилев сообщил, что он также поднимет вопрос обеспечения жильем в Украине переселенцев из оккупированного Крыма.
«Речь идет о тысяче квартир, которые мы построим или выкупим с помощью Турции. В Киеве, Херсоне, Днепре, Одессе, Харькове. Кроме того, планируем обсудить строительство Соборной мечети здесь, в Киеве», — заявил Джемилев.
По информации пресс-службы Администрации Президента Украины, 3 ноября в Стамбуле пройдет заседание Стратегического совета высокого уровня под председательством Порошенко и президента Турции Реджеп Эрдогана.
Кроме того, Порошенко откроет мемориальную доску на бывшем здании дипломатической миссии УНР в 1919–1922 годах, посетит Стамбульский университет, где работает отделение украинского языка и литературы, и откроет выставку архивных документов, посвященную 100-летию украинско-турецких дипломатических отношений.
Порошенко также посетит Анталию, где примет участие в церемонии инаугурации консульства Украины в Анталии и центра культуры «Украинский дом».
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