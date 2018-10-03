Украина провела боевые стрельбы зенитных ракетных комплексов малой и средней дальности вблизи оккупированного Крыма / Видео
|19:39 02.11.2018
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|Крым
В Херсонской области начались боевые стрельбы, контрольные летные испытания зенитных управляемых ракет средней и малой дальности, которые продлятся до 4 ноября.
На государственном полигоне «Ягорлык» в Херсонской области проходят боевые стрельбы зенитных ракетных комплексов малой и средней дальности.
Соответствующее видео опубликовано в Facebook секретаря СНБО Александра Турчинова, сообщает УНИАН.
Целью комплексных учений и испытаний с боевыми стрельбами ЗРК С-300 различных модификаций, "Бук", "Тор", "Оса-АКМ" на полигоне является отработка системы многоэшелонной противовоздушной обороны страны.
Как сообщалось, Украина перекрыла часть воздушного пространства над северо-западной частью акватории Черного моря возле оккупированного Крыма из-за проведения боевых стрельб с 1 по 4 ноября.
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