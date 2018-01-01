Премьеры Болгарии и Греции подписали совместную декларацию о развитии ж/д сообщения Салоники - Русе
|19:12 02.11.2018
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|Болгария
Премьер-министр Болгарии Бойко Борисов и премьер-министр Греции Алексис Ципрас подписали в резиденции Евксиноград совместную декларацию о развитии железнодорожной линии Салоники - Кавала - Александруполис - Бургас - Варна - Русе.
Документ предусматривает создание совместной проектной компании для работы по реализации следующего этапа проекта. До середины декабря будет подготовлено и Межправительственное рамочное соглашение о развитии железнодорожного сообщения, передает Novinite.
Начало проекта было дано подписанием Меморандума о взаимопонимании министрами транспорта Болгарии и Греции в городе Кавала в сентябре 2017 года во время официального визита правительственной делегации Болгарии во главе с премьером-министром Бойко Борисовым.
Проект имеет большое стратегическое и экономическое значение. Он направлен на развитие устойчивой двойной железнодорожной оси, электрифицированного железнодорожного коридора с современной системой ERTMS для управления железнодорожным движением, соединяющим болгарские и греческие порты.
Строительство железнодорожной линии является частью более крупного проекта мультимодального коридора для перевозки грузов „Sea2Sea”, соединяющего Эгейское и Черное моря.
В совместной декларации, подписанной сегодня, также предусматривается возможность рассмотреть расширение обхвата Меморандума о взаимопонимании путем увеличения интермодальности проекта, включая дальнейшее развитие дорожной связи из Александруполиса до Бургаса.
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