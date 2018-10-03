Оккупанты не пускают Семену на лечение

18:45 02.11.2018 0 комментариев Крым

Россия, несмотря  на все усилия украинской стороны и показания медиков, отказывается разрешить незаконно осужденному журналисту Николаю Семене приехать на лечение из оккупированного Крыма в Киев.

Об этом сказал председатель Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко на пресс-конференции в Укринформе.

“Николай Михайлович (Семена - ред.) на сегодня хотя и не в заключении, но он находится в Крыму под ограничениями и под судебным запретом на профессию  и, к сожалению, несмотря на все наши просьбы, несмотря на медицинские показания, наше лоббирование, Россия грубо отказалась и отказывается позволить Николаю Семене приехать на медицинское лечение в Киев", - отметил Томиленко.

В то же время председатель НСЖУ подчеркнул, что Николай Семена, также как и незаконно заключенный в России собственный корреспондент Укринформа во Франции Роман Сущенко и удерживаемый боевиками в оккупированном Донецке блоггер-журналист Станислав Асеев, пострадал он российской военной агрессии против Украины.

Как сообщалось, в сентябре 2017 года оккупационный российский "суд" в Симферополе назначил Николае Семене  наказание в виде двух с половиной лет условно с испытательным сроком на три года и запретом заниматься публичной деятельностью на три года. В декабре того же года "Верховный суд" Крыма частично смягчил приговор Семене в части дополнительного наказания, сократив срок запрета публичной деятельности до двух лет. 24 сентября Европейский суд по правам человека зарегистрировал жалобу крымского журналиста Николая Семены и его защитника Александра Попкова на этот приговор "суда". 

Автора "Радио Свобода" и "Крым.Реалии", крымского журналиста Николая Семену обвинили в публичных призывах к нарушению территориальной целостности России.



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