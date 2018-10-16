Украина призывает Египет закрыть свои порты для судов из оккупированного Крыма
|18:18 02.11.2018
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|Крым
Вице-премьер Павел Розенко в ходе встречи с министром инвестиций и международного сотрудничества Египта доктором Сахар Наср призвал власти этой страны закрыть порты для судов, которые выполняют загрузку в оккупированном Крыму.
Об этом сообщает Правительственный портал, передает Укринформ.
"Вы знаете, что Украина сейчас переживает непростое время, связанное с агрессией, которую развязала Россия против нашей страны. В этой нелегкой борьбе за независимость и территориальную целостность нам очень важна и поддержка африканского континента, и Египта в частности. От имени украинской стороны я обращаюсь к властям Египта с призывом ограничить доступ и воздержаться от предоставления разрешений на заходы в египетские порты судов под флагами третьих государств, которые выполняют незаконное загрузки в Крыму", - сказал он.
По его словам, для Украины это очень чувствительный вопрос. "Мы рассматриваем это фактически как ведение контрабандной деятельности", - подчеркнул вице-премьер-министр.
В ходе встречи стороны также обсудили вопрос активизации двусторонних контактов и расширения сотрудничества во всех сферах.
По мнению Розенко, сейчас есть все возможности расширить двустороннее сотрудничество - от сельского хозяйства до восстановления сотрудничества в военной сфере, космической отрасли.
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