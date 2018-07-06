Премьер-министр Молдовы Павел Филипп считает, что главными факторами урегулирования Приднестровского конфликта остаются политическая воля сторон и атмосфера доверия между двумя берегами Днестра.

Об этом проинформировали в пресс-службе правительства Молдовы по итогам выступления главы молдавского правительства в Минске перед участниками основной группы Мюнхенской конференции по безопасности, сообщает собственный корреспондент Укринформа в РМ.

"Двумя основными факторами урегулирования конфликта остаются политическая воля сторон и атмосфера доверия. Именно поэтому власти Молдовы прилагают все усилия к тому, чтобы шаг за шагом создавать атмосферу доверия, чтобы убедить даже скептиков в том, что решение может быть найдено", - отметил Филипп.

Премьер подчеркнул, что Молдова будет настаивать на выводе российских войск и вооружения из Приднестровского региона.

По его словам, шансы на урегулирование не только Приднестровского, но и остальных региональных конфликтов существенно возрастут именно тогда, когда эти конфликты не будут использованы в качестве инструментов для манипуляций и геополитического влияния и давления.

Особое значение, подчеркнул премьер Молдовы, имеет и превентивная дипломатия, при помощи которой можно предотвращать возникновение новых конфликтов, чтобы потом не искать вместе со всем международным сообществом пути для их урегулирования.

Как сообщалось, в начале лета нынешнего года Генеральная ассамблея ООН приняла резолюцию, в которой подчеркивается, что пребывание российских войск на территории Молдовы противоречит нормам международного права и конституционному нейтралитету страны.

На территории непризнанного Приднестровья расквартирована Оперативная группа российских войск (около 1400 военнослужащих), а на военных складах села Колбасна Рыбницкого района хранятся более 20 тысяч тонн боеприпасов.