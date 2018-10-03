Уполномоченный ВР по правам человека Людмила Денисова подтверждает освобождение удерживаемых в оккупированном Крыму капитана украинского рыболовецкого судна "ЯМК-0041" Виктора Новицкого, а также двух рыбаков Руслана Кондратюка и Андрея Морозова.

Об этом она написала в Facebook, передает Укринформ.

"Незаконно удерживаемых капитана украинского рыболовецкого судна "ЯМК-0041" Виктора Новицкого, а также двух рыбаков Руслана Кондратюка и Андрея Морозова выпустили из СИЗО Симферополя. Украинским морякам изменена мера пресечения на подписку о невыезде", - подчеркнула она.

По словам Денисовой, подобные действия Российской Федерации не имеют ничего общего с реальной правозащитной практикой, а являются лишь использованием украинских граждан в своей внешнеполитической игре.

"Ведь сначала Россия вопреки всем международным нормам права незаконно аннексирует Крымский полуостров, затем незаконно использует водные ресурсы Украины и задерживает украинские судна. А показательное освобождение российскими властями украинских моряков не является истинной гуманитарной миссией", - отметила она.

Омбудсмен подчеркнула, что Украина делает все возможное для защиты прав украинских моряков и верит в их скорейшее возвращение домой.