Украинским морякам с судна "ЯМК-0041" изменена мера пресечения на подписку о невыезде
|17:24 02.11.2018
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|Крым
Уполномоченный ВР по правам человека Людмила Денисова подтверждает освобождение удерживаемых в оккупированном Крыму капитана украинского рыболовецкого судна "ЯМК-0041" Виктора Новицкого, а также двух рыбаков Руслана Кондратюка и Андрея Морозова.
Об этом она написала в Facebook, передает Укринформ.
"Незаконно удерживаемых капитана украинского рыболовецкого судна "ЯМК-0041" Виктора Новицкого, а также двух рыбаков Руслана Кондратюка и Андрея Морозова выпустили из СИЗО Симферополя. Украинским морякам изменена мера пресечения на подписку о невыезде", - подчеркнула она.
По словам Денисовой, подобные действия Российской Федерации не имеют ничего общего с реальной правозащитной практикой, а являются лишь использованием украинских граждан в своей внешнеполитической игре.
"Ведь сначала Россия вопреки всем международным нормам права незаконно аннексирует Крымский полуостров, затем незаконно использует водные ресурсы Украины и задерживает украинские судна. А показательное освобождение российскими властями украинских моряков не является истинной гуманитарной миссией", - отметила она.
Омбудсмен подчеркнула, что Украина делает все возможное для защиты прав украинских моряков и верит в их скорейшее возвращение домой.
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