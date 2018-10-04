Корвет «Тернопіль» виконував бойові завдання під прапором НАТО / Фото

16:57 02.11.2018 0 комментариев Украина

02-21 листопада 2006 року корвет «Тернопіль» разом з корветом «Коменданте Чигала Фулькозі» ВМС Італії під час проведення комплексу навчань у Середземному морі поблизу берегів Греції отримав допуск до здійснення патрулювання в рамках антитерористичної операції НАТО «Активні зусилля».

Корвет «Тернопіль» став першим кораблем ВМС ЗС України, який виконував бойові завдання під прапором НАТО, повідомляє на своїй сторінці в Facebook ВМС ЗС України.

Матеріал з Вікіпедії

Тернопіль (U209) — корвет проекту 1124М (шифр «Альбатрос», англ. Grisha-V class за класифікацією НАТО) багатоцільовий корабель прибережної дії Військово-Морських Сил України. Найновіший корвет ВМС України. Був спущений на воду 15 березня 2002 року.

Під час вторгнення Росії до Криму був захоплений російськими військами 20 березня 2014 року .

Один з «найходовіших» кораблів флоту. Відразу після введення в склад ВМС корвет двічі побував у Середземному морі. Перший похід відбувся в кінці 2006 року для тренування — «орієнтування у місії» (англ. Mission Oriented Training/MOT) — екіпаж українського корвета на практиці відпрацьовував тактичні епізоди, подібні до тих, що здійснюються кораблями ВМС країн НАТО у рамках антитерористичної операції НАТО у Середземному морі «Активні зусилля» (англ. Active Endevour). З травня по липень 2007 року корвет «Тернопіль» вперше взяв у ній участь уже як повноправний член операції. Пізніше «Тернопіль» брав участь в операції «Активні зусилля» регулярно в 2008, 2009 і 2010 роках.

Кораблі проекту 1124М отримали нову 76-мм артилерійську установку АК-176, модернізований ЗРК «Оса-МА», переносні зенітні ракетні комплекси «Стріла-3» і потужнішу РЛС загального викриття МР-320 «Топаз-2В» з дальністю викриття повітряних цілей до 100 км і морських цілей до 40 км. Замість РЛС загального викриття МР-320В на МПК проекту 1124М ставилася РЛС МР-755 «Фрегат-МА-1» зі складною формою сигналу меншої потужності, яку прийняли на озброєння в 1982 році. Крім того вони були оснащені системою виявлення лазерного випромінювання «Спектр-Ф».

Протичовнове озброєння залишилося те саме, що і у попередніх модифікаціях: — два двотрубних 533-мм торпедних апарати, 213-мм реактивна бомбометальна установка РБУ-6000, морські міни і глибинні бомби. Замість підкільної гідроакустичної станції «Аргунь» кораблі отримали нову ГАС «Платина» з дальністю виявлення підводних цілей до 15 км. Для покращення керованості корабля при роботі ГАС «Шелонь-Т» кораблі обладнані підрулюючим пристроєм «Поворот-159».



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