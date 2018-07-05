В Батуми прибыли пять военных кораблей НАТО / Фото Видео

16:30 02.11.2018 0 комментариев Грузия

Пять боевых кораблей из состава Постоянной морской саперной группы (SNMCMG2) Морского командования НАТО прибыли в порт Батуми.

Об этом сообщили в пресс-службе правительства Аджарии, передают Новости-Грузия.

В составе группы немецкий флагманский корабль RHEIN, турецкий саперный фрегат ERDEMLI, корабль STIBAR с, румынский минный корабль Lieutenant Dimitrie Nicolescu и испанский тральщик TURIA. Командует группой НАТО капитан II ранга Франк Магински.

В торжественной церемонии встречи гостей в порту Батуми приняли участие директор Департамента береговой охраны Грузии, капитан первого ранга Темур Кванталиани и члены правительства Аджарии.

«Корабли Второй постоянной противоминной группы НАТО останутся в Батуми до 5 ноября. Они проведут совместные учения вместе с представителями Береговой охраны Грузии, в ходе которых будет осуществлены обмен персоналом и совместные учения», — сообщили в пресс-службе аджарского правительства.

Целью указанных мероприятий является повышение взаимодействия и совместимости морских сил Грузии, альянса и стран-партнеров.

«Визит соединения в Грузию – четкий посыл поддержки НАТО. Грузия является одной из тех стран, которой НАТО предлагает расширенные возможности для углубления сотрудничества в рамках инициативы по взаимодействию с партерами», — говорится в сообщении.

Как отмечается, в повестке НАТО усиление морской безопасности занимает важное место. Более того, на сентябрьском саммите НАТО в Варшаве стороны уделили особое внимание безопасности Черноморского региона и осуществлению конкретных мероприятий в Черном море.

«Сотрудничество НАТО и Грузии в области морской безопасности динамично развивается, и береговая охрана в этом направлении играет важную роль. Активное участие береговой охраны в морских операциях под эгидой НАТО и организуемых в Черном море международных учениях имеют решающее значение для Грузии», — отмечают в правительстве Аджарии.

Корабли SNMCMG2 занимаются поддержкой операции «Морской страж» (Sea Guardian) в акватории Средиземного моря и обеспечивают безопасность международного морского сообщения. SNMCMG2 также является одним из компонентов Сил быстрого реагирования НАТО (NRF).

МВД Грузии участвует в операции «Морской страж» на основании тактического меморандума с 2014 года. В частности, представитель департамента береговой охраны погранполиции МВД Грузии откомандирован в командование Морских сил НАТО.



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