Из-за санкций в оккупированном Крыму не стоит ждать отмены роуминга
|16:03 02.11.2018
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|Крым
Национальный роуминг в аннексированном Крыму не может быть отменен до тех пор пока здесь не работают операторы "большой четверки".
В ближайшее время ситуация не изменится, заявил "министр" внутренней политики, информации и связи оккупированного Крыма Сергей Зырянов, передают События Крыма.
"К сожалению, мы здесь работаем в условиях санкций. До сих пор члены "большой четверки" –"Мегафон", МТС, "Билайн" и "Тele2" – сюда не зашли и не зайдут пока", – сказал Зырянов.
В то же время, глава Общественной палаты оккупированного Крыма Григорий Иоффе отметил, что данные операторы начнут работать в Крыму после "послабления санкционного режима".
"Это произойдет тогда же, когда сюда (в Крым – ред.) придут крупные банки и все остальное", – отметил он.
Ранее российские операторы мобильной связи сообщили об отмене внутрисетевого роуминга в России. Исключением стал аннексированный Крым, на который отмена платы за входящие звонки в поездках по России не распространяется. Это связано с тем, что крупнейшие операторы официально не представлены на полуострове.
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