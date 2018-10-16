Национальный роуминг в аннексированном Крыму не может быть отменен до тех пор пока здесь не работают операторы "большой четверки".

В ближайшее время ситуация не изменится, заявил "министр" внутренней политики, информации и связи оккупированного Крыма Сергей Зырянов, передают События Крыма.

"К сожалению, мы здесь работаем в условиях санкций. До сих пор члены "большой четверки" –"Мегафон", МТС, "Билайн" и "Тele2" – сюда не зашли и не зайдут пока", – сказал Зырянов.

В то же время, глава Общественной палаты оккупированного Крыма Григорий Иоффе отметил, что данные операторы начнут работать в Крыму после "послабления санкционного режима".

"Это произойдет тогда же, когда сюда (в Крым – ред.) придут крупные банки и все остальное", – отметил он.

Ранее российские операторы мобильной связи сообщили об отмене внутрисетевого роуминга в России. Исключением стал аннексированный Крым, на который отмена платы за входящие звонки в поездках по России не распространяется. Это связано с тем, что крупнейшие операторы официально не представлены на полуострове.

