Государственная авиационная служба Украины одобрила все заявки украинской авиакомпании SkyUp на выполнение регулярных и чартерных рейсов по Украине, в Словакию, ОАЭ и Болгарию.

Об этом со ссылкой на пресс-службу Госавиаслужбы сообщает БизнесЦензор.

SkyUp разрешили летать по три раза в неделю из Киева в Харьков, Попрад (Словакия) и Абу-Даби (ОАЭ), а также два раза в неделю из Киева в Софию (Болгария).

Также комиссия удовлетворила запрос перевозчика на выполнение чартерных рейсов из Киева, Харькова, Львова, Одессы, Запорожья, Херсона, Черновцов, Николаева, Кривого Рога, Винницы и Полтавы на курорты Финляндии, Индии, Шри-Ланки и Египта.

Ранее комиссия Госавиаслужбы удовлетворила все заявки авиакомпании SkyUp на получение прав на полеты по 55 регулярным и чартерным маршрутам. Авиакомпания получила сертификат Европейского агентства аварийной безопасности на полеты в страны Европы.

Как сообщалось, в настоящее время флот SkyUp состоит из двух самолетов Boeing 737-800 2013 года выпуска. В июне компания намерена взять в лизинг широкофюзеляжный 330-местный самолет Airbus A330, а также узкофюзеляжный Boeing 737-700 на 149 мест.

Авиалайнеры в настоящий момент задействованы в чартерной программе туроператора Join UP!, владельцы которого значатся конечными бенефициарами авиакомпании.

В марте 2018 года SkyUp объявила о размещении твердого заказа на пять новых самолетов Boeing 737 MAX каталожной стоимостью $624 млн, который предусматривает также опцион на еще пять авиалайнеров этого семейства.