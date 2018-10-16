Уже третья верфь в России оказалась на грани срыва госзаказа из-за санкций

15:20 02.11.2018 0 комментариев Россия

На Средне-Невском судостроительном заводе (СНСЗ) назвали несвоевременную поставку дизелей М507 и дизель-генераторов ДГАС-315 для строящихся тральщиков причиной переноса срока передачи кораблей флоту на более поздний срок.

Об этом сообщили Mil.Press FlotProm в пресс-службе предприятия.

"Задержки поставки ПАО "Звезда" дизелей и дизель-генераторов для кораблей противоминной обороны, строящихся на АО "СНСЗ", существенны, так как значительно задерживают сроки сдачи кораблей флоту", – подчеркнули на предприятии.

Ранее обеспокоенность сроками отправки двигателей на верфи в беседе с журналистом Mil.Press.FlotProm выразили высокопоставленные представители Ленинградского судостроительного завода "Пелла" и Зеленодольского завода им. Горького.

"Звезда" и Кингисеппский машиностроительный завод сейчас готовятся закрыть дефицит дизелей для кораблей ВМФ.

По словам источника издания в руководстве судостроительной фирмы "Алмаз", ответственность в таких случаях фактически ложится на завод-строитель корабля. Срыв сдачи корабля заказчику негативно отражается прежде всего на его репутации. "Гораздо меньший ущерб наносится действительному виновнику: проектант и поставщики в этом случае остаются в тени "нерадивого" завода", – рассказал он.

В похожей ситуации оказалась "Северная верфь" во время затянувшихся испытаний головного фрегата проекта 22350 "Адмирал Горшков". Гендиректор предприятия Игорь Пономарев объяснил в интервью журналисту издания, что для соблюдения сроков достаточно "ритмично работать".

По его словам, в настоящий момент опытно-конструкторские работы "внутри корабля" переносятся в рамки его постройки. "Процесс выстроен в рамках гражданско-правовых договоров с предприятиями, которые ведут те или иные НИОКРы. Мы же занимаемся строительством, отвечаем за графики", – сказал Пономарев.  



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