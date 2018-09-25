Президент Армении подписал указ о роспуске парламента и новых выборах

15:00 02.11.2018 0 комментариев Армения

Президент Армении Армен Саркисян подписал указ о роспуске парламента и о назначении новых парламентских выборов.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства, передает Sputnik.

На основании статей 92 и 93 Конституции Армении, а также с учетом части 3 статьи 149 Основного закона республики о роспуске Национального Собрания президент страны Армен Саркисян назначил проведение внеочередных парламентских выборов 9 декабря 2018 года.

Отмечается, что указ вступает в силу на следующий день с момента обнародования. 

Напомним, 1 ноября Национальное Собрание Армении во второй раз не выбрало Никола Пашиняна премьер-министром. В соответствии с Конституцией Армении после этого парламент автоматически распускается.



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