Президент Армении подписал указ о роспуске парламента и новых выборах
|15:00 02.11.2018
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|Армения
Президент Армении Армен Саркисян подписал указ о роспуске парламента и о назначении новых парламентских выборов.
Об этом сообщает пресс-служба главы государства, передает Sputnik.
На основании статей 92 и 93 Конституции Армении, а также с учетом части 3 статьи 149 Основного закона республики о роспуске Национального Собрания президент страны Армен Саркисян назначил проведение внеочередных парламентских выборов 9 декабря 2018 года.
Отмечается, что указ вступает в силу на следующий день с момента обнародования.
Напомним, 1 ноября Национальное Собрание Армении во второй раз не выбрало Никола Пашиняна премьер-министром. В соответствии с Конституцией Армении после этого парламент автоматически распускается.
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