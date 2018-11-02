Самолет Air France вынужденно вернулся в Париж из-за запрета на вход в воздушное пространство России
|14:37 02.11.2018
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|Россия
Самолет французской авиакомпании Air France вынужденно вернулся в Париж во время полета во Вьетнам из-за отсутствия разрешения на вход в воздушное пространство России.
Об этом пишет Европейская правда со ссылкой на Europe 1.
Air France подтвердил информацию, что не знает четкой причины такого отказа. Капитан самолета заявил, что никогда раньше не сталкивался с подобными ситуациями.
По словам одной из пассажирок самолета, во время полета капитан объявил об отсутствии разрешения на полет над частью территории России.
Представители авиакомпании предположили, что причиной происшествия могла стать компьютерная ошибка.
"Но единственная уверенность в данном инциденте, в конце концов, состоит в том, что когда Россия говорит "нет", это означает "нет", - говорится в материале.
Позже в Росавиации пояснили инцидент с французским самолетом, передает РИА.
Маршрут рейса французской авиакомпании AirFrance Париж-Хошимин ранее не проходил через воздушное российское пространство, но 1 ноября был изменен, и поэтому потребовалось разрешение: РФ была готова оперативно его предоставить, но экипаж принял самостоятельное решение прекратить выполнение полета, сообщили РИА Новости в Росавиации.
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