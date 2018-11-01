Константинополь: фактически в Украине больше нет Московского патриархата

14:15 02.11.2018 0 комментариев Украина

Константинопольский патриархат отменил акт о передаче территории Украины под администрацию Русской церкви и с тех пор в Украине, фактически, не существует УПЦ Московского патриархата.

Об этом рассказал архиерей Константинопольской церкви, представитель Вселенского патриархата архиепископ Тельмиский Иов в интервью ВВС Украина, передает Украинская правда.

"Отменой акта 1686 отменена администрация Московской церковью Киевской митрополии и всех епархий в Украине", - сказал архиепископ.

"С канонической точки зрения это означает, что сегодня в Украине УПЦ МП больше не существует. Все архиереи теперь в Украине де-факто, согласно этому решению синода, являются архиереями Вселенского престола, и они теперь должны ждать директиву Вселенского патриархата о своей дальнейшей судьбе", - пояснил он.

Это означает, что все иерархи украинских церквей в глазах Константинополя имеют одинаковый статус и равные права на участие в соборе Вселенского патриархата относительно автокефалии украинской церкви.

Представитель Константинополя воздержался от ответа на вопрос, когда может быть созван собор, относительно украинской автокефалии.

По его словам, Вселенский патриарх созовет этот собор, когда посчитает, что "время пришло".

Он также пояснил, что в Украине не смогут канонически существовать две православные церкви.

"Согласно канонам церкви, на территории одного государства должна быть только одна православная церковь", - рассказал Иов.

Напомним, Вселенский патриархат признал незаконной аннексию Москвой Киевской митрополии. 11 октября синод Вселенского патриархата поддержал предоставление автокефалии Украинской церкви. 



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