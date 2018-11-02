США: введение санкций по химоружию против России не имеет временных рамок

13:47 02.11.2018 0 комментариев Россия

Введение второго пакета санкций против России за использование химического оружия не имеет временных рамок.

Об этом в четверг, 1 ноября, заявил на брифинге официальный представитель Госдепартамента США Роберт Палладино, передает Апостроф.

По словам Палладино, согласно закону исполнительная власть должна до 6 ноября представить в Конгрессе доклад об исполнении Россией требований в сфере химического оружия. После этого начнутся консультации.

Он уточнил, что США и другие страны ОБСЕ неоднократно настаивали, чтобы РФ расследовала "тревожные сообщения о внесудебных казнях, пытках, произвольных задержаниях и других нарушениях и злоупотреблениях в Чечне".

"Россия не смогла дать ответ на неоднократные проявления международной озабоченности... Поэтому администрация продолжит работу с нашими европейскими партнерами, чтобы разоблачить нарушения прав человека и нарушения прав человека в России", – заявил представитель Госдепа.

Напомним, главы МИД ЕС утвердили новый режим введения санкций против физических и юридических лиц, ответственных за применение химического оружия. Рестрикции коснутся не только тех, кто использовал химоружие, но и тех, кто оказывал этому поддержку.



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