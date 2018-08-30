Масштабные учения корабельных сил и авиации "Океанский щит" будут проводиться на постоянной основе.

Об этом сегодня, 2 ноября, заявил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу

Учения "Океанский щит", которые прошли в Средиземном море в 2018 году, были первыми в современной истории России, рассказал министр обороны и добавил: "Подобные учения будут проводиться на постоянной основе".

Он подчеркнул, что "в Средиземном море была создана крупная межфлотская группировка ВМФ, способная автономно решать широкий круг задач с учетом меняющейся обстановки".

"Руководство учениями осуществлялось Главным командованием ВМФ из центра управления в Санкт-Петербурге и вспомогательного пункта управления в сирийском порту Тартус", — добавил Шойгу.

Напомним, в состав постоянной группировки Военно-морского флота РФ в Средиземном море входят корабли Черноморского флота. Ранее еще 2 ракетных корабля ЧФ России с ракетами Калибр вернулись в Черное море из Сирии.