Россия будет проводить учения в Средиземном море на постоянной основе - МО
|13:20 02.11.2018
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|Россия
Масштабные учения корабельных сил и авиации "Океанский щит" будут проводиться на постоянной основе.
Об этом сегодня, 2 ноября, заявил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу
Учения "Океанский щит", которые прошли в Средиземном море в 2018 году, были первыми в современной истории России, рассказал министр обороны и добавил: "Подобные учения будут проводиться на постоянной основе".
Он подчеркнул, что "в Средиземном море была создана крупная межфлотская группировка ВМФ, способная автономно решать широкий круг задач с учетом меняющейся обстановки".
"Руководство учениями осуществлялось Главным командованием ВМФ из центра управления в Санкт-Петербурге и вспомогательного пункта управления в сирийском порту Тартус", — добавил Шойгу.
Напомним, в состав постоянной группировки Военно-морского флота РФ в Средиземном море входят корабли Черноморского флота. Ранее еще 2 ракетных корабля ЧФ России с ракетами Калибр вернулись в Черное море из Сирии.
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