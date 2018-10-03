Меджлис созывает конференцию делегатов Курултая крымскотатарского народа
|12:52 02.11.2018
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|Крым
Глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров созывает 12 ноября в Киеве конференцию делегатов Курултая крымскотатарского народа VI созыва.
На конференции, в частности, намерены обсудить задачи органов национального самоуправления в условиях временной оккупации Крыма. Об этом Рефат Чубаров сообщил в своей странице в Facebook, передает QHA.
Делегаты намерены обсудить ситуацию в аннексированном Крыму и задачи органов национального самоуправления в условиях временной оккупации Крыма, а также выполнение постановления 2-ой внеочередной сессии Курултая крымскотатарского народа VI созыва "О реализации крымскотатарским народом права на самоопределение на своей исторической территории – в Крыму".
Координировать организацию конференции делегатов Курултая будет заместитель главы Меджлиса крымскотатарского народа Ильми Умеров.
Уполномоченный Президента Украины по делам крымскотатарского народа Мустафа Джемилев сообщил, что в ноябре истекают полномочия делегатов Курултая, которых выбирали в 2013 году, до оккупации Крыма. Джемилев отметил, что идет работа над тем, чтобы делегаты Курултая могли выехать из Крыма. По его словам, на заседании 12 ноября планируют принять решения о пролонгации полномочий делегатов Курултая и отстранении от членства в Меджлисе тех, кто сотрудничал с оккупационными властями.
Ранее Чубаров сообщил, что несмотря на оккупацию, Курултай продолжит свою работу.
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