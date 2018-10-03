Меджлис созывает конференцию делегатов Курултая крымскотатарского народа

12:52 02.11.2018 0 комментариев Крым

Глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров созывает 12 ноября в Киеве конференцию делегатов Курултая крымскотатарского народа VI созыва.

На конференции, в частности, намерены обсудить задачи органов национального самоуправления в условиях временной оккупации Крыма. Об этом Рефат Чубаров сообщил в своей странице в Facebook, передает QHA.

Делегаты намерены обсудить ситуацию в аннексированном Крыму и задачи органов национального самоуправления в условиях временной оккупации Крыма, а также выполнение постановления 2-ой внеочередной сессии Курултая крымскотатарского народа VI созыва "О реализации крымскотатарским народом права на самоопределение на своей исторической территории – в Крыму".

Координировать организацию конференции делегатов Курултая будет заместитель главы Меджлиса крымскотатарского народа Ильми Умеров.

Уполномоченный Президента Украины по делам крымскотатарского народа Мустафа Джемилев сообщил, что в ноябре истекают полномочия делегатов Курултая, которых выбирали в 2013 году, до оккупации Крыма. Джемилев отметил, что идет работа над тем, чтобы делегаты Курултая могли выехать из Крыма. По его словам, на заседании 12 ноября планируют принять решения о пролонгации полномочий делегатов Курултая и отстранении от членства в Меджлисе тех, кто сотрудничал с оккупационными властями.

Ранее Чубаров сообщил, что несмотря на оккупацию, Курултай продолжит свою работу



Ещё на эту тему:

20:06 01.11.2018
У крымских татар нет времени на уговоры российского агрессора, и Европе необходимо ужесточить давление на Россию - Чубаров
12:38 01.11.2018
Замглавы МИД Украины обсудила с Меджлисом ситуацию с имуществом Фонда «Крым»
11:29 01.11.2018
Суд оставил под арестом крымскотатарских бизнесменов Велиляева и Бариева
08:45 01.11.2018
В МИД Украины отреагировали на арест крымского татарина Гафарова
20:20 31.10.2018
"Суд" в оккупированном Крыму арестовал задержанного во время обысков Дилявера Гафарова
11:31 31.10.2018
Задержанного вчера в Крыму Гафарова оккупанты подозревают "в участии в вооруженном формировании"
09:02 31.10.2018
РФ понесет ответственность за посягательство на имущество Меджлиса в оккупированном Крыму
11:15 30.10.2018
В оккупированном Крыму силовики провели обыск в доме крымских татар. Хозяин задержан / Фото
18:15 29.10.2018
Конституционная комиссия должна поскорее провести заседание об изменениях в Основной закон по Крыму - Чубаров
14:40 29.10.2018
В Крыму"суд" оставил под арестом фигурантов бахчисарайского "дела Хизб ут-Тахрир"
07:28 29.10.2018
Оккупанты решили что имущество фонда "Крым" нужно национализировать
07:01 29.10.2018
Оккупанты собрали "курултай" на котором назначили "муфтия"
Новости
Азербайджан Азербайджан
17:21 29.10.2018
Подписана Стамбульская декларация
09:17 29.10.2018
Италия разрешила строительство газопровода TAP для поставок азербайджанского газа
07:27 16.10.2018
МИД Азербайджана запретило въезд в страну трем гражданам России
16:40 03.10.2018
Конференция по проблеме сепаратизма в мире проходит в Баку
Все новости страны
Армения Армения
15:00 02.11.2018
Президент Армении подписал указ о роспуске парламента и новых выборах
16:30 01.11.2018
Парламент Армении не избрал премьер-министра и будет распущен
15:55 01.11.2018
Freedom House внес Армению в список стран со свободным интернетом
19:59 30.10.2018
Треть депутатов парламента Армении выдвинула кандидатуру Никола Пашиняна на пост премьер-министра
Все новости страны
Болгария Болгария
19:12 02.11.2018
Премьеры Болгарии и Греции подписали совместную декларацию о развитии ж/д сообщения Салоники - Русе
18:17 25.10.2018
Болгария до конца года объявит новый тендер на строительство АЭС "Белене"
13:53 24.10.2018
Правительство Болгарии выдержало третье голосование за недоверие в парламенте
19:17 22.10.2018
Президент Болгарии раскритиковал политику Евросоюза в области безопасности
Все новости страны
Греция Греция
19:54 31.10.2018
Македония и Греция восстанавливают прямое авиасообщение
14:59 31.10.2018
В Македонии начали следствие об отказе президента утвердить изменение названия страны
09:29 31.10.2018
Религиозный нейтралитет и другие реформы в Конституции Греции
18:25 30.10.2018
Греция ожидает начала "новой эры" в отношениях с Россией в декабре
Все новости страны
Грузия Грузия
16:30 02.11.2018
В Батуми прибыли пять военных кораблей НАТО / Фото Видео
16:55 01.11.2018
Грузия будет наращивать закупки американского оружия
19:00 31.10.2018
Представители Грузинской мечты о возможности «гражданской войны»
09:10 30.10.2018
Грузию снова потрусило: на этот раз землетрясение произошло в Тбилиси
Все новости страны
Молдова Молдова
17:51 02.11.2018
Молдова продолжит настаивать на выводе войск РФ из Приднестровья
07:41 02.11.2018
Пока ЕС вводит санкции против сепаратистов, посол Германии в Молдове посещает Тирасполь
18:18 01.11.2018
Молдова не может себе позволить "дружить с кем-то против кого-то"
17:39 31.10.2018
Президент Молдовы находится в России с "предвыборным визитом"
Все новости страны
Россия Россия
15:20 02.11.2018
Уже третья верфь в России оказалась на грани срыва госзаказа из-за санкций
14:37 02.11.2018
Самолет Air France вынужденно вернулся в Париж из-за запрета на вход в воздушное пространство России
13:47 02.11.2018
США: введение санкций по химоружию против России не имеет временных рамок
13:20 02.11.2018
Россия будет проводить учения в Средиземном море на постоянной основе - МО
Все новости страны
Румыния Румыния
11:55 31.10.2018
Румыния планирует стать крупнейшим производителем газа в Европе
12:12 30.10.2018
Крупнейший авиаперевозчик Румынии запускает рейсы Одесса - Бухарест
12:30 29.10.2018
В Румынии произошло землетрясение
08:49 29.10.2018
В Румынии установят ракету-перехватчик которую США успешно испытали в Тихом океане / Видео
Все новости страны
Турция Турция
10:01 02.11.2018
США надеются на то, что Турция не возьмет курс на выход из НАТО
19:39 01.11.2018
США и Турция начали совместное патрулирование на севере Сирии
13:55 01.11.2018
"Сбербанк" решил избавиться от своей турецкой "дочки"
11:03 01.11.2018
Журналиста Кашикчы задушили в саудовской дипмиссии - генпрокуратура Турции
Все новости страны
Украина Украина
19:39 02.11.2018
Украина провела боевые стрельбы зенитных ракетных комплексов малой и средней дальности вблизи оккупированного Крыма / Видео
18:45 02.11.2018
Оккупанты не пускают Семену на лечение
18:18 02.11.2018
Украина призывает Египет закрыть свои порты для судов из оккупированного Крыма
17:24 02.11.2018
Украинским морякам с судна "ЯМК-0041" изменена мера пресечения на подписку о невыезде
Все новости страны
Мы в социальных сетях
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архив новостей
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс