Хронологія кризи в Азовському морі - статистика агресивних дій РФ проти судноплавства до українських портів / Інфографіка

11:31 02.11.2018 0 комментариев Крым

Щодо кризи в Азовському морі - Моніторингова група "Майдану закордонних справ", "Інституту Чорноморських стратегічних досліджень" та BlackSeaNews повідомляє:

Станом на 1 листопада 2018 року (починаючи з 17 травня 2018 року, тобто дати, коли розпочалися затримання посеред Азовського моря під час руху) статистика агресивних дій РФ проти судноплавства до портів Маріуполь та Бердянськ виглядає наступним чином:

1) на вході з Чорного до Азовського моря на якірній стоянці в Керченській протоці штучно затримувалися на незвичний (незвичайний) термін із перевірками Берегової охорони Прикордонної служби ФСБ РФ на борту судна = 268 суден, що прямували до портів Маріуполь та Бердянськ (район №1 на карті);

2) безпосередньо під час руху в Азовському морі (переважно на траверзі Бердянської коси або південніше) затримувалися на декілька годин із вимогою зупинки судна та подальшім підйомом на борт судна оглядової групи с корабля/катера БО ПС ФСБ, перевіркою судна, вантажу та екіпажу = 110 суден, що прямували до або з Маріуполя/Бердянська, в тому числі:
травень = 21, червень = 25, липень = 40, серпень = 14, вересень = 8, жовтень = 2 (район №2 на карті);

3) на виході з Азовського до Чорного моря на якірній стоянці в районі мису Хроні перед проходом до Керченської протоки затримувались на незвичний (незвичайний) термін із перевірками Берегової охорони Прикордонної служби ФСБ РФ на борту судна = ті ж самі 268 суден, що прямували з вантажем з портів Маріуполь та Бердянськ (район №3 на карті).

Про це повідомляє на своїй сторінці в Facebook Andrii Klymenko



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