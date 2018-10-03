Самолеты и вертолеты Черноморского флота России проверили систему противовоздушной обороны (ПВО) аннексированного Крымского полуострова.

Об этом сообщила пресс-служба Черноморского флота, передает Крыминформ.

Экипажи самолетов СУ-24, Су-30 и вертолетов Ми-8 и Ка-27 из состава соединений морской авиации ЧФ страны-агрессора выступили в качестве контрольных целей для расчетов ПВО и действовали с разных направлений. В ходе проверки авиация выполняла задачу как на сверхзвуковых скоростях и максимальном удалении от зон обнаружения радиолокационных станций, так и на сверхмалых высотах используя для прикрытия рельеф местности.

В пресс-службе ЧФ отметили, что мероприятия проходили в рамках проведения проверки готовности дежурных сил и средств ПВО. Боевые расчеты комплексов С-400 "Триумф" и "Панцирь" произвели обнаружение и электронные пуски (без фактической стрельбы) по контрольным целям.

По данным пресс-службы, в проверке было задействовано шесть самолетов и четыре вертолета, в том числе самолеты-разведчики Су-24МР, фронтовые бомбардировщики Су-24М, многоцелевые истребители Су-30СМ и вертолеты Ми-8 и Ка-27.

Со стороны подразделений ПВО в проверке участвовали комплексы С-400 "Триумф" и "Панцирь" из состава объединения ВВС и ПВО Южного военного округа.

Напомним, 1 ноября пресс-служба ЧФ РФ заявила об окончании очередных масштабных учений в Черном море.