Как сообщалось ранее, в порту Мариуполя арестовали более трех тысяч тонн груза на одном из судов, зашедших в порт на дозагрузку. Выяснилось, что это - продукции Алчевского металлургического комбината, который был "национализирован" сепаратистами "ЛНР".

Мониторинговая группа «Майдана иностранных дел», «Института Черноморских стратегических исследований» и BlackSeaNews уточняет:

балкер COMET 21 октября 2018 зашел в Темрюк, принял в Темрюке (порт РФ на Азовском море) груз металла с оккупированной территории Донбасса, а потом пошел на дозагрузку в Мариуполь, куда прибыл 28 октября. И там, видимо, во время проверки документов на груз, его и задержали.

COMET

IMO: 9146106

MMSI: 636016356

Call Sign: A8UW2

Flag: Liberia [LR]

AIS Vessel Type: Cargo

Gross Tonnage: 5997

Deadweight: 10095 t

Length Overall x Breadth Extreme: 113.33m × 19.4m

Year Built: 1997

Балкер COMET принадлежит компании зарегистрированной в Гамбурге Германия:

Registered owner NADIR SHIPPING CO LTD Care of Johann M K Blumenthal GmbH & Co KG , Palmaille 118-120, 22767 Hamburg, Germany.