Оккупанты выпустили из СИЗО капитана задержанного в Крыму украинского судна
|12:00 02.11.2018
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|Крым
Капитана задержанного в оккупированном Крыму украинского судна ЯМК-0041 и еще двух моряков выпустили из СИЗО под подписку о невыезде.
Об этом сообщила т.н. "уполномоченный по правам человека" в оккупированном Крыму Людмила Лубина.
По словам Лубиной, этого удалось добиться благодаря многочисленным обращениям омбудсменов. «Вице-президент Европейского института омбудсмена Нина Карпачева, находясь в Крыму, решила вопрос материального обеспечения украинских моряков», – сообщила Лубина.
Ранее уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова, крымский "омбудсмен" Людмила Лубина и член Исполнительного совета Европейского института омбудсмена со специальным мандатом генерального секретаря ЕИО по мониторингу соблюдения прав и свобод человека Нина Карпачева посетили СИЗО №1 в Симферополе, где пообщались с капитаном украинского судна ЯМК-0041 Виктором Новицким.
Напомним, Государственная пограничная служба Украины опровергла информацию российского омбудсмена об обмене членов экипажа крымского судна Норд на украинских моряков, задержанных в Черном море у мыса Тарханкут. Согласно сообщению украинских пограничников, 30 октября семь членов экипажа крымского рыболовецкого судна Норд вернулись в оккупированный Крыму через КПВВ Каланчак.
Позже российский омбудсмен заявила о начале переговоров об обмене капитанами Норда и рыболовецкого судна ЯМК-0041.
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