Украинская диаспора приветствовала принятие Европарламентом резолюции о ситуации в Азовском море и призвала ЕС не уменьшать давление на Россию.

Об этом заявил президент Всемирного конгресса украинцев Евгений Чолий, сообщает Укринформ.

“Всемирный конгресс украинцев приветствует резолюцию Европейского парламента о ситуации в Азовском море и призывает Европейский Союз использовать все имеющиеся рычаги, включая ужесточение санкций, чтобы обуздать российскую агрессию против Украины”, - сказал Чолий.

Как сообщал Укринформ, Европарламент на прошлой неделе принял жесткую резолюцию из-за препятствования Россией свободному мореходству в Азовском море, предложив ужесточить санкции против РФ в случае эскалации ситуации и осудив строительство Керченского моста.

Напомним, ранее на Совбезе ООН подняли вопрос роста российского военного присутствия в Азовском море.