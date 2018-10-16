Украинская диаспора просит ЕС ужесточить санкции против России из-за действий в Азовском море
|11:20 02.11.2018
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|Крым
Украинская диаспора приветствовала принятие Европарламентом резолюции о ситуации в Азовском море и призвала ЕС не уменьшать давление на Россию.
Об этом заявил президент Всемирного конгресса украинцев Евгений Чолий, сообщает Укринформ.
“Всемирный конгресс украинцев приветствует резолюцию Европейского парламента о ситуации в Азовском море и призывает Европейский Союз использовать все имеющиеся рычаги, включая ужесточение санкций, чтобы обуздать российскую агрессию против Украины”, - сказал Чолий.
Как сообщал Укринформ, Европарламент на прошлой неделе принял жесткую резолюцию из-за препятствования Россией свободному мореходству в Азовском море, предложив ужесточить санкции против РФ в случае эскалации ситуации и осудив строительство Керченского моста.
Напомним, ранее на Совбезе ООН подняли вопрос роста российского военного присутствия в Азовском море.
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