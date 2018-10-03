Оккупанты распродают крымскую недвижимость, в том числе и. санаторий у замка Ласточкино гнездо
|10:55 02.11.2018
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|Крым
В оккупированном Крыму на продажу выставлено несколько объектов недвижимого имущества, в том числе и сооружения санатория, расположенные в Гаспре, рядом с замком «Ласточкино гнездо».
Согласно информации "министерства" имущественных и земельных отношений оккупированного Крыма, в перечень объектов, планируемых к отчуждению, вошло недвижимое имущество автозаправочной станции, расположенной на территории Молодежненского сельского совета Симферопольского района, а также объект незавершенного строительства площадью застройки 147,1 кв. м, расположенный в живописном поселке Новый Свет города Судака, сообщает Ялта-24.
Кроме того, к отчуждению предлагается жилая недвижимость в виде двух жилых трехэтажных домов с подвалом в стадии строительства, расположенных в жилом секторе поселка Заозерное города Евпатории. Объекты обеспечены электроснабжением, водоснабжением, водоотведением, а также транспортными коммуникациями.
Также на продажу «выставляются нежилые здания и сооружения объекта санаторно-курортного назначения, расположенного в пгт Гаспра, рядом с объектом культурного значения «Ласточкино гнездо», общей площадью капитальных строений 38739,72 квадратных метров».
«Приглашаем всех желающих принять участие в аукционах по отчуждению из государственной собственности объектов недвижимого имущества», - сообщает пресс-служба "министерства".
Ранее предполагалось, что в ялтинской Гаспре, возле замка «Ласточкино гнездо» на территории санатория «Жемчужина» разместится игорная зона, однако от этой идеи отказались и передали участок под другой инвестиционный проект.
Позже в СМИ появилась информация о том, что там будет возведен пятизвездочный отель, стоимость которого составит 1,2 млрд рублей.
Игорную зону решили перенести в поселок Кацивели.
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