В суд ушло дело крымского экс-депутата-изменника
|10:30 02.11.2018
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|Крым
Прокуратура Автономной Республики Крым направила в суд обвинительное заключение в отношении бывшего депутата Верховной Рады АРК.
Об этом сообщили накануне в пресс-службе надзорного ведомства, передают События Крыма.
Как сообщается, экс-депутата обвиняют в совершении государственной измены.
"В ходе расследования уголовного производства получены неопровержимые доказательства того, что в марте-апреле 2014 года указанный депутат Верховной Рады Автономной Республики Крым оказал помощь и содействие оккупации Крыма. В частности, при его непосредственном участии незаконно принят ряд постановлений, в результате чего было создано нелегитимно государственное образование "республика Крым", – отметили в пресс-службе прокуратуры АРК.
Обвиняемому грозит до 12 до 15 лет лишения свободы.
При этом имя экс-депутата в ведомстве не уточняют.
Ранее Прокуратура АРК предоставила список экс-депутатов ВР Крыма, объявленных в розыск. В списке насчитывается 75 человек.
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