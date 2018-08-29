Прокуратура Автономной Республики Крым направила в суд обвинительное заключение в отношении бывшего депутата Верховной Рады АРК.

Об этом сообщили накануне в пресс-службе надзорного ведомства, передают События Крыма.

Как сообщается, экс-депутата обвиняют в совершении государственной измены.

"В ходе расследования уголовного производства получены неопровержимые доказательства того, что в марте-апреле 2014 года указанный депутат Верховной Рады Автономной Республики Крым оказал помощь и содействие оккупации Крыма. В частности, при его непосредственном участии незаконно принят ряд постановлений, в результате чего было создано нелегитимно государственное образование "республика Крым", – отметили в пресс-службе прокуратуры АРК.

Обвиняемому грозит до 12 до 15 лет лишения свободы.

При этом имя экс-депутата в ведомстве не уточняют.

Ранее Прокуратура АРК предоставила список экс-депутатов ВР Крыма, объявленных в розыск. В списке насчитывается 75 человек.