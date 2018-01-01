США надеются на то, что Турция не возьмет курс на выход из НАТО

10:01 02.11.2018 0 комментариев Турция

Вашингтон надеется, что Анкара не возьмет курс на выход из НАТО и останется надежным союзником США.

Об этом заявил в интервью радиоведущему Тони Кацу госсекретарь США Майкл Помпео. Стенограмму распространило в четверг американское внешнеполитическое ведомство, передает УНН со ссылкой на ТАСС.

“Я надеюсь, что нет. Это будет печально для НАТО, это будет печально для США и, я думаю, еще более печально для турецкого народа, если это произойдет”, — сказал он, отвечая на вопрос ведущего о том, не ставится ли в настоящее время будущее Турции, как союзника по НАТО, под вопрос.

По его словам, в отношениях США с Турцией был трудный период, однако были также сферы, в которых две страны достигли успеха. “Мы надеемся, что Турция и президент Эрдоган придут к пониманию того, что США — лучший партнер, нежели Иран, и того, что направление, в котором следует двигаться президенту Эрдогану — это поддержка более тесных взаимоотношений с Соединенными Штатами, Европой и НАТО. И если мы сможем этого достичь, то Турция может стать бастионом, который будет препятствовать тому, чтобы Соединенным Штатам угрожали террористы в регионе”, — добавил Помпео.

Серьезная напряженность в отношениях Анкары и Вашингтона возникла из-за ситуации вокруг американского пастора Эндрю Брансона, который проживал в районе турецкого Измира и был арестован в 2017 году по обвинению в связях с запрещенными в Турции Рабочей партией Курдистана и “террористической организацией фетхуллахистов” (последователи мусульманского проповедника Фетхуллаха Гюлена). США в ответ ввели санкции в отношении двух турецких министров — юстиции и внутренних дел, и повысили для Турции пошлины на сталь и алюминий до 50% и 20% соответственно. 12 октября суд турецкого города Измир приговорил Брансона до трех лет тюрьмы, однако принял освободить его из-под стражи, взяв во внимание уже отбытый им в процессе рассмотрения дела срок. Суд также снял с него запрет на выезд из страны.

После освобождения Брансона и возвращение пастора в США президент Дональд Трамп заявил о том, что Соединенные Штаты и Турция могут наладить прекрасные отношения.

Турция является одним из старейших членов Североатлантического альянса — вместе с Грецией она присоединилась к блоку 18 февраля 1952, через три года после подписания Североатлантического договора. Основа принятия в Альянс “не североатлантических” членов — Греции и Турции, — лежит в основе доктрины Трумэна — расширение военной и экономической помощи государствам, уязвимым к советской угрозе. Вступление Турции в Североатлантический альянс с одной стороны защитил Анкару от постоянной угрозы захвата Черноморских проливов со стороны СССР, с другой позволил НАТО усилить ее “южный фланг”. Сразу после распада Советского Союза Турция поддержала идею расширения НАТО в рамках политики “открытых дверей”, направленную на прием в НАТО стран бывшего социалистического лагеря, а также активно участвует в механизмах партнерства с государствами Черноморского региона и Южного Кавказа, которые не являются членами НАТО.



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