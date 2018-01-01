Британец Марк Этерингтон занял должность заместителя главы Специальной мониторинговой миссию ОБСЕ в Украине, членом которой он уже был в 2014 году.

"Сегодня Марк Этерингтон возвращается в Специальную мониторинговую миссию ОБСЕ в Украине в должности заместителя главы миссии. Марк обладает богатым опытом работы, поскольку уже занимал эту должность с марта по сентябрь 2014 года", - сказано в сообщении СММ ОБСЕ на странице в соцсети Фейсбук в четверг, 1 ноября, передает Интерфакс-Украина.

В миссии отметили, что М.Этерингтон также работал на других руководящих должностях как в странах, где разворачивался конфликт, так и в постконфликтных странах, включая Афганистан, Ирак, бывшую Югославию и, совсем недавно, Сирию.

"Мы желаем ему успехов, и мы будем поддерживать его начинания при выполнении этой важной руководящей роли в СММ ОБСЕ и содействии урегулированию кризиса в Украине и вокруг нее", - сказано в сообщении СММ.

По информации СМИ М.Этерингтон – бывший десантник; в течение 6 лет служил в парашютном полку британской армии, в том числе участвовал в операциях в Северной Ирландии. Имеет опыт в урегулировании международных конфликтов.

Как сообщалось, первый заместитель Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ Александр Хуг покинул свой пост 31 октября 2018 года.