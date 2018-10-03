31 октября состоялся визит делегации первого заместителя начальника Штаба обороны ВС Великобритании генерала сэра Гордона Мессенджера в Военно-Морские Силы Украины.

Цель визита - поддержание диалога на высоком уровне, обсуждение дальнейших направлений военного сотрудничества и возможной помощи от правительства Великобритании в развитии оперативных возможностей национального флота.

Об этом сообщает Флот - 2017 сс ссылкой на ВМСУ.

В рамках визита прошла встреча генерала сэра Гордона Мессенджера с командующим ВМС ВС Украины адмиралом Игорем Воронченко, на которой представители двух стран обсудили текущую ситуацию в Черном и Азовском морях, Стратегию Военно-Морских Сил ВС Украины – 2035, а также основные пути дальнейшего плодотворного сотрудничества.

Иностранная делегация посетила учебный центр ВМС ВС Украины, где ознакомилась с учебно-материальной базой и итогами работы группы инструкторов ORBITAL ВС Великобритании в военно-морском учебном заведении, которые на постоянной основе обучают и обмениваются опытом с украинскими военнослужащими.

Генерал сэр Гордон Мессенджер осмотрел фрегат «Гетман Сагайдачный» и малые бронированные артиллерийские катера.

Как сообщалось ранее, 27 октября Чрезвычайный и Полномочный Посол США в Украине Мари Йованович с делегацией Посольства США посетила корабли и инфраструктурные объекты ВМСУ на Азовском море. В ходе встречи Чрезвычайный и Полномочный Посол США в Украине госпожа Мари Йованович обсудила с командующим Военно-Морских Сил ВС Украины адмиралом Игорем Воронченко безопасность в регионе и приоритетные пути дальнейшего сотрудничества. После визита на корабли украинских ВМС, которые базируются в Азовском море, иностранная делегация осмотрела пункты постоянной дислокации морских пехотинцев в Запорожской области.