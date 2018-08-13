В порту Мариуполя арестовали более 3 тыс. тонн металла
|09:03 02.11.2018
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|Мариуполь
В порту Мариуполя арестовали более трех тысяч тонн продукции Алчевского металлургического комбината, который был принудительно "национализирован" сепаратистами "ЛНР".
Об этом в четверг, 1 ноября, сообщил генпрокурор Украины Юрий Луценко на своей странице в Facebook, передает Корреспондент.net.
Он отметил, что продукция захваченного Алчевского меткомбината перевозилась судном под флагом Либерии из российского порта в Бельгию.
По словам Луценко, лица, причастные к перевозке данной продукции, будут привлечены к уголовной ответственности "за финансирование терроризма".
Генпрокурор назвал арест продукции Алчевского меткомбината "нашим ответом санкциям", которые ввела Россия против украинцев.
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