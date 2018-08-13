В порту Мариуполя арестовали более трех тысяч тонн продукции Алчевского металлургического комбината, который был принудительно "национализирован" сепаратистами "ЛНР".

Об этом в четверг, 1 ноября, сообщил генпрокурор Украины Юрий Луценко на своей странице в Facebook, передает Корреспондент.net.

Он отметил, что продукция захваченного Алчевского меткомбината перевозилась судном под флагом Либерии из российского порта в Бельгию.

По словам Луценко, лица, причастные к перевозке данной продукции, будут привлечены к уголовной ответственности "за финансирование терроризма".

Генпрокурор назвал арест продукции Алчевского меткомбината "нашим ответом санкциям", которые ввела Россия против украинцев.