Банк России стал крупнейшим покупателем золота в третьем квартале 2018 года
|08:43 02.11.2018
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|Россия
Мировые центробанки в третьем квартале 2018 года приобрели рекордное за четырехлетний период количество золота, крупнейшим покупателем стал Банк России.
Сообщает Фонтанка.Ру со ссылкой на доклад Всемирного золотого совета (WGC).
За последние три месяца мировой объем закупок золота составил более 148 тонн, что на 22 процента превышает данные за аналогичный период прошлого года.
Драгоценный металл в наибольшем объеме приобрели Россия (99,2 тонны золота) и Турция (18,5 тонн).
Таким образом, запасы золота Центробанка впервые превысили 2000 тонны — в настоящий момент на долю России приходится 17 процентов мировых золотовалютных резервов. Их стоимость оценивается более чем в 78 миллиардов долларов.
Золотые запасы также увеличил Казахстан (на 14,4 тонны), Индия (13,7 тонн) и Польша (13,7 тонн).
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