Черноморский флот оккупантов получил на вооружение универсальные торпеды / Фото

08:22 02.11.2018 0 комментариев Крым

Черноморский флот оккупантов получил на вооружение не менее 20   универсальных глубоководных самонаводящихся телеуправляемых торпед «Физик-1».

Об этом сообщает Военное обозрение со ссылкой на сайт госзакупок, передает Флот - 2017.

Согласно документам, размещенным на сайте госзакупок, торпеды «Физик-1» в количестве не менее 20-и штук поступили на военно-морскую базу ЧФ РФ в оккупированном Севастополе, а также во все флоты государства-агрессора.

Новейшая универсальная глубоководная самонаводящаяся телеуправляемая торпеда «Физик-1» в 2017 году была официально принята на вооружение оккупантами, после почти пятилетней процедуры «принятия торпеды на вооружение и обеспечения ее эксплуатации на Военно-морском флоте РФ».

Торпеда производится на заводе «Дагдизель», входящим в состав корпорации «Тактическое ракетное вооружение» (КТРВ).  Как известно, АО «Корпорация Тактическое ракетное вооружение» входит в санкционный список Госдепартамент США, который охватил 33 российских оборонных предприятия и шесть «разведывательных» организаций. Санкции были введены в рамках закона «О противодействии противникам Америки посредством санкций» и начали действовать с 29 января 2018 г.

Серийное производство торпеды началось буквально недавно.

УГСТ «Физик-1» имеет длину 7,2 метра и массу - 2,2 тонны. Торпеда способна поражать надводные корабли и подводные лодки на дальности до 50 километров.

Справка:

Торпеда «Физик» предназначена для поражения надводных кораблей и подводных лодок (универсальная).

Разработка «Физика» велась в ленинградском НИИ «Мортеплотехника» с 1986 года.

533-миллиметровая торпеда УГСТ оснащена боевой частью весом 300 килограммов и предназначена для поражения кораблей и подводных лодок противника на дальности до 50 километров. «Физик» должен заменить устаревшую советскую торпеду УСЭТ-80 с максимальной дальностью стрельбы 18 километров. Основными носителями УГСТ должны стать атомные субмарины проекта 955 «Борей» и проекта 885 «Ясень».

Торпеда оснащена комбинированной системой акустического самонаведения, также допустимо телеуправление (с борта подлодки).

Основой архитектуры аппаратурного модуля УГСТ является инициирование единого перепрограммируемого вычислительного ядра на ее борту, которые объединяют информационные части бортовых систем торпеды в единое информационное пространство интегрированных систем управления.

УГСТ конструктивно включает в себя:

- аппаратурный модуль;

- зарядное боевое отделение;

- резервуарное отделение, имеющее отсек аппаратуры телеуправления;

- двигательная установка (силовое отделение);

- хвостовое отделение, в котором находятся рулевые устройства;

- катушку телеуправления и АЭРВД.

Характеристики УГСТ:

Калибр — 534,4 мм

Длина — 7200 мм

Масса – 2200 кг

Масса БЧ – 300 кг

Скорость — 50 узлов

Дальность стрельбы — 50 км

Глубина — до 500 м

Глубина стрельбы с подлодки — до 400 м

Радиус реагирования ССН: - по подлодке до 2,5 км - по надводному кораблю до 1,2 км



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