Пока ЕС вводит санкции против сепаратистов, посол Германии в Молдове посещает Тирасполь
|07:41 02.11.2018
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|Приднестровье
Посол Германии в Молдове Ангела Ганнингер отправилась в Тирасполь, где встретилась с лидером сепаратистсткого «руководства» Приднестровья Вадимом Красносельским.
На встрече с послом ФРГ Красносельский заявил, что «на протяжении многих лет у Приднестровья складываются продуктивные отношения с Посольством ФРГ и немецкой дипломатией в целом». По словам сепаратиста, Германия занимает активную позицию в переговорном процессе между Кишиневом и Тирасполем, говорится в сообщении так называемой администрации Красносельского, передает DESCHIDE.MD.
Ангела Ганнингер заявила, что Германия готова способствовать достижению новых договоренностей между двумя берегами Днестра в социально-экономической и гуманитарной плоскости.
Дипломат подчеркнула, что Берлин придает большое значение формату «5+2». Глава немецкой дипмиссии добавила, что «между Посольством ФРГ и Приднестровьем всегда складывались хорошие контакты» и отметила «наличие перспектив для его дальнейшего расширения».
Напомним, неделю назад Европейский Союз продлил санкции против лидеров сепаратистского руководства Тирасполя из-за «отсутствия прогресса в урегулировании приднестровского конфликта».
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