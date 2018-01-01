Посол Германии в Молдове Ангела Ганнингер отправилась в Тирасполь, где встретилась с лидером сепаратистсткого «руководства» Приднестровья Вадимом Красносельским.

На встрече с послом ФРГ Красносельский заявил, что «на протяжении многих лет у Приднестровья складываются продуктивные отношения с Посольством ФРГ и немецкой дипломатией в целом». По словам сепаратиста, Германия занимает активную позицию в переговорном процессе между Кишиневом и Тирасполем, говорится в сообщении так называемой администрации Красносельского, передает DESCHIDE.MD.

Ангела Ганнингер заявила, что Германия готова способствовать достижению новых договоренностей между двумя берегами Днестра в социально-экономической и гуманитарной плоскости.

Дипломат подчеркнула, что Берлин придает большое значение формату «5+2». Глава немецкой дипмиссии добавила, что «между Посольством ФРГ и Приднестровьем всегда складывались хорошие контакты» и отметила «наличие перспектив для его дальнейшего расширения».

Напомним, неделю назад Европейский Союз продлил санкции против лидеров сепаратистского руководства Тирасполя из-за «отсутствия прогресса в урегулировании приднестровского конфликта».