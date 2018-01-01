Пока ЕС вводит санкции против сепаратистов, посол Германии в Молдове посещает Тирасполь

07:41 02.11.2018 0 комментариев Приднестровье

Посол Германии в Молдове Ангела Ганнингер отправилась в Тирасполь, где встретилась с лидером сепаратистсткого «руководства» Приднестровья Вадимом Красносельским.

На встрече с послом ФРГ Красносельский заявил, что «на протяжении многих лет у Приднестровья складываются продуктивные отношения с Посольством ФРГ и немецкой дипломатией в целом». По словам сепаратиста, Германия занимает активную позицию в переговорном процессе между Кишиневом и Тирасполем, говорится в сообщении так называемой администрации Красносельского, передает DESCHIDE.MD.

Ангела Ганнингер заявила, что Германия готова способствовать достижению новых договоренностей между двумя берегами Днестра в социально-экономической и гуманитарной плоскости.

Дипломат подчеркнула, что Берлин придает большое значение формату «5+2». Глава немецкой дипмиссии добавила, что «между Посольством ФРГ и Приднестровьем всегда складывались хорошие контакты» и отметила «наличие перспектив для его дальнейшего расширения».

Напомним, неделю назад Европейский Союз продлил санкции против лидеров сепаратистского руководства Тирасполя из-за «отсутствия прогресса в урегулировании приднестровского конфликта».



Ещё на эту тему:

09:53 06.04.2017
В Тирасполе обсудили развитие торговых отношений между Приднестровьем и ЕС
12:29 22.12.2015
Приднестровье хочет новые уступки от ЕС
09:17 13.11.2015
Всемирный банк предложил Тирасполю проект по развитию инфраструктуры
11:28 26.10.2015
Евросоюз прекращает льготный режим для Приднестровья
09:05 13.10.2015
У Приднестровья кончается срок льготной торговли с Евросоюзом
12:26 07.10.2015
Власти Приднестровья настаивают на особых условиях торговоли с Евросоюзом
18:10 10.09.2015
Посол Румынии: Приднестровье готово интегрироваться в Зону свободной торговли Молдовы с ЕС
16:12 03.07.2015
Михаил Саакашвили: Приднестровье – «черная дыра» Европы
16:28 18.02.2015
Глава МИД Приднестровья принесла извинения главе делегации ЕС в Кишиневе
08:49 18.02.2015
Главу делегации ЕС не пустили в приднестровский регион
12:54 30.01.2014
Молдова и ООН продолжат внедрять проекты по повышению уровня жизни населения
16:01 10.12.2013
В Приднестровье открылся информационный центр Евросоюза
Новости
Азербайджан Азербайджан
17:21 29.10.2018
Подписана Стамбульская декларация
09:17 29.10.2018
Италия разрешила строительство газопровода TAP для поставок азербайджанского газа
07:27 16.10.2018
МИД Азербайджана запретило въезд в страну трем гражданам России
16:40 03.10.2018
Конференция по проблеме сепаратизма в мире проходит в Баку
Все новости страны
Армения Армения
16:30 01.11.2018
Парламент Армении не избрал премьер-министра и будет распущен
15:55 01.11.2018
Freedom House внес Армению в список стран со свободным интернетом
19:59 30.10.2018
Треть депутатов парламента Армении выдвинула кандидатуру Никола Пашиняна на пост премьер-министра
16:43 30.10.2018
Россия обвинила CША в попытке испортить ее "дружбу" с Арменией
Все новости страны
Болгария Болгария
18:17 25.10.2018
Болгария до конца года объявит новый тендер на строительство АЭС "Белене"
13:53 24.10.2018
Правительство Болгарии выдержало третье голосование за недоверие в парламенте
19:17 22.10.2018
Президент Болгарии раскритиковал политику Евросоюза в области безопасности
18:39 18.10.2018
Болгария в списке коррумпированных стран на 61-м месте из 140 возможных
Все новости страны
Греция Греция
19:54 31.10.2018
Македония и Греция восстанавливают прямое авиасообщение
14:59 31.10.2018
В Македонии начали следствие об отказе президента утвердить изменение названия страны
09:29 31.10.2018
Религиозный нейтралитет и другие реформы в Конституции Греции
18:25 30.10.2018
Греция ожидает начала "новой эры" в отношениях с Россией в декабре
Все новости страны
Грузия Грузия
16:55 01.11.2018
Грузия будет наращивать закупки американского оружия
19:00 31.10.2018
Представители Грузинской мечты о возможности «гражданской войны»
09:10 30.10.2018
Грузию снова потрусило: на этот раз землетрясение произошло в Тбилиси
07:55 29.10.2018
Президента Грузии изберут во втором туре, 50% голосов не набрал никто
Все новости страны
Молдова Молдова
07:41 02.11.2018
Пока ЕС вводит санкции против сепаратистов, посол Германии в Молдове посещает Тирасполь
18:18 01.11.2018
Молдова не может себе позволить "дружить с кем-то против кого-то"
17:39 31.10.2018
Президент Молдовы находится в России с "предвыборным визитом"
18:42 29.10.2018
Количества боеприпасов со склада в Приднестровье
Все новости страны
Россия Россия
08:43 02.11.2018
Банк России стал крупнейшим покупателем золота в третьем квартале 2018 года
15:09 01.11.2018
Путинские гранты получили 47 организаций, связанных с РПЦ
13:04 01.11.2018
Проклятье «Кузнецова». Как последний авианосец России притягивает несчастья
12:11 01.11.2018
США назвали главный признак деградации ВМФ России
Все новости страны
Румыния Румыния
11:55 31.10.2018
Румыния планирует стать крупнейшим производителем газа в Европе
12:12 30.10.2018
Крупнейший авиаперевозчик Румынии запускает рейсы Одесса - Бухарест
12:30 29.10.2018
В Румынии произошло землетрясение
08:49 29.10.2018
В Румынии установят ракету-перехватчик которую США успешно испытали в Тихом океане / Видео
Все новости страны
Турция Турция
19:39 01.11.2018
США и Турция начали совместное патрулирование на севере Сирии
13:55 01.11.2018
"Сбербанк" решил избавиться от своей турецкой "дочки"
11:03 01.11.2018
Журналиста Кашикчы задушили в саудовской дипмиссии - генпрокуратура Турции
09:30 01.11.2018
Турция начала разведку газа в Средиземноморье, призывает Грецию и Кипр не вмешиваться / Фото
Все новости страны
Украина Украина
08:22 02.11.2018
Черноморский флот оккупантов получил на вооружение универсальные торпеды / Фото
08:01 02.11.2018
Российской партии "Яблоко" отказали в помиловании Сенцова
07:21 02.11.2018
Российский Сбербанк считает, что путинские санкции украинскому бизнесу не повредят
07:01 02.11.2018
Блокада Азовского моря: европейской делегации рассказали о «достижениях» Мариупольского порта / Фото
Все новости страны
Мы в социальных сетях
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архив новостей
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс