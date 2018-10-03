Сбербанк России не ожидает негативного влияния на бизнес группы Сбербанка от введенных РФ санкций против ряда физлиц и организаций Украины.

Об этом сообщил журналистам зампред правления Сбербанка Александр Морозов, передает УкрРудПром.

“Мы не ожидаем негативного эффекта от этих санкций на деятельность группы Сбербанка”, — сказал А.Морозов.

Он не стал комментировать размер риска на украинский бизнес группы Сбербанка.

Как сообщалось, Российская Федерация включила в список лиц, в отношении которых Россия вводит специальные экономические меры, крупнейших украинских бизнесменов и их бизнес. Санкции РФ в отношении Украины распространяются на 322 физлица и 68 юрлиц.

У Сбербанка в Украине действует дочерний одноименный банк, который выставлен на продажу. Однако Сбербанку не удается закрыть сделку, поскольку Национальный банк Украины не согласовал ходатайство уже нескольких покупателей, желающих приобрести Сбербанк (Украина).

В сентябре Апелляционный суд Киева наложил арест на акции украинских “дочек” российских банков с участием государства: ВТБ, Проминвестбанка и Сбербанка (все — Киев) по иску ПриватБанка.