Мариупольский порт в связи с действиями России в Азовском море посетила делегация Европейского Совета по иностранным делам.

Об этом сообщает пресс-служба порта, передает MRPL.CITY.

Делегация хотела посмотреть, как повлияли провокации российской стороны в Азовском море на работу порта в Мариуполе.

Директор предприятия Александр Олейник отметил, что с 2015 года объемы производства начали сокращаться более чем в два раза. В то же время, по его словам, это не сломило портовиков, которые стали искать новые пути развития.

«Понимая, что Украина – третья в мире по экспорту зерна, в 2015 году было принято решение запроектировать совершенно новый, самый крупный агропромышленный терминал на Азовском море и начать его строительство», - рассказал Александр Олейник.

В следующем году, после введения в действие первой части зернового терминала, в порту планируют ежегодно перегружать около 1 млн тонн зерна. Вторую очередь зернового терминала должны построить до 2021 года. В этом году портовики хотят перевалить 500 тыс. тонн подсолнечного масла и 300 тыс. тонн шрота.

Запущенная в прошлом году гелиосистема помогла предприятию минимизировать потребление газа. Так, с мая по октябрь этого года порту удалось сэкономить 58 851 куб.м газа, что в денежном эквиваленте составляет 692 671,74 грн с НДС.

На данный момент общественники Мариуполя направили в ОБСЕ просьбу повлиять на Россию. Также они ждут результатов экспертизы о влиянии керченского моста на экосистему моря.

Европейская делегация пообещала контролировать ситуацию в Азовском море.

Ранее сообщалось, что послу США показали мариупольские военные корабли.