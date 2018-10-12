Как российские санкции могут повлиять на работающие в оккупированном Крыму украинские торговые сети и их владельцев

20:33 01.11.2018 0 комментариев Крым

Решение правительства РФ о применении экономических санкций может повлиять на украинские торговые сети, работающие на территории Крыма, и их владельцев.

Так считают опрошенные агентством "Интерфакс-Украина" эксперты.

Согласно постановлению о введении специальных экономических мер в отношении физических и юридических лиц Украины под санкции также подпали несколько украинских ритейлеров: Fozzy Group и ее совладельцы Владимир Костельман, Роман Чигирь, Олег Сотников; а также Александр и Галина Гереги (при этом их компании "Эпицентр" и "Новая линия" в списке не числятся).

Также под санкции попали владелец сети торговых центров "Караван" Александр Ярославский, совладелец группы компаний "Континиум" (в нее входит торговая сеть "Там Там") Степан Ивахив, а также генеральный директор компании "Смарт-холдинг", в которую входить сеть ТЦ "Амстор", Алексей Пертин.

"У Fozzy Group в Крыму (здесь она представлена сетью "Сильпо") действует семь объектов суммарной торговой площадью более 9 тыс. кв. м – это немногим более 1% от общего торговой площади всех объектов Fozzy Group в целом. Следует сказать, что если влияние данных санкций на ту же Fozzy Group и будет, то оно не будет иметь кардинального значения на функционирование всей компании – все-таки основной бизнес этого ритейлера сосредоточен на материковой части Украины", - отметил директор компании GT Partners Ukraine Игорь Гугля.

По мнению партнера компании Atlas Advisors Алексея Ращупкина, санкции вряд ли будут иметь последствия для действующих в Украине ритейлеров. При этом до кризиса совладельцы "Эпицентра" планировали вывести украинскую сеть стройматериалов на российский рынок, поэтому у них могли остаться активы в России.

Как отметил генеральный директор "Украинской ассоциации поставщиков торговых сетей" Алексей Дорошенко, в ответ на санкции владельцы украинских торговых сетей могут отказаться покупать российскую продукцию. "Россия заинтересована в том, чтобы украинские бизнесмены не переставал покупать российскую продукцию", - говорит эксперт.

И.Гугля добавляет, что с начала кризиса поставки российских товаров в продуктовые сети Украины существенно сократились, поэтому в случае прекращения поставок эффект будет незначительным.

По словам старшего юриста практики корпоративного права АО Juscutum Анатолия Киселева, пока трудно прогнозировать, как отразятся новые санкции России на сегменте украинского ритейла.

Как отметил юрист, прямого запрета на работу с украинскими компаниям в документе нет.

"Наоборот, в постановлении есть аккуратный пункт, который обязывает отдельные министерства РФ обеспечить сбалансированность товарных рынков и предотвратить негативное влияние специальных экономических мер, на деятельность российских организаций", - сказал А.Киселев.

Он пояснил, что если в списке фигурируют только бизнесмены, но не указываются их компании (как в случае семьи Герег), "санкции устанавливаются также и в отношении контролируемых указанными физическими и юридическими лицами организаций, т.е. список будет динамичным".

В то же время адвокат адвокатского объединения "Бауман Кондратюк" Валерия Лошадкина считает, что санкции значительно усложнят торговлю между российскими и украинскими предприятиями. При этом пока открытым остается вопрос, к какой ответственности будут привлечены украинские предприятия в случае нарушения указа.



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