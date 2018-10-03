У крымских татар нет времени на уговоры российского агрессора, и Европе необходимо ужесточить давление на Россию - Чубаров

20:06 01.11.2018 0 комментариев Крым

Ключевые проблемы крымских татар, с которыми они сталкиваются из-за оккупации Крыма, а также роль европейских институтов в восстановлении суверенитета Украины обсудили глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров и депутат Бундестага, член Социал-демократической партии Германии Йоханнесом Шрапсом.

Встреча состоялась в Меджлисе в Киеве, передает корреспондент QHA.

В ней также приняли участие заместитель главы Меджлиса Ильми Умеров, члены Меджлиса Риза Шевкиев, Гайана Юксель, Акмеджит Сулейманов, советник главы Меджлиса Арсен Жумадилов.

Немецкого депутата, который является докладчиком по вопросам Украины и Восточного партнерства в комитете Бундестага по вопросам Европейского союза, интересовало, как сейчас работает Меджлис, какова ситуация с соблюдением прав крымскотатарского народа в оккупированном Крыму и на материковой Украине.

Йоханнес Шрапс подчеркнул, что в Германии внимательно отслеживают все, что происходит с крымскотатарским народом и его представительными органами. Именно поэтому немецкие политики, в том числе депутаты Бундестага, уже неоднократно встречались с Меджлисом.

— Нам не безразлично, что происходит с крымскотатарским народом. Как докладчик по Украине и Восточному партнерству в комитете Бундестага, я хочу выразить свою поддержку в том, что Крым является частью Украины. Надеюсь, что в будущем автономные права крымскотатарского народа будут сохранены и будут придерживаться в рамках Украины.

Рефат Чубаров рассказал Йоханнесу Шрапсу, что с первых дней оккупации Россия была заинтересована в том, чтобы крымские татары ее поддержали. Но когда этого не произошло, против коренного народа полуострова начались репрессии. Одним из проявлений таких репрессий является тот факт, что Меджлис вынужден функционировать в изгнании, в Киеве, а многие из его членов не могут посетить Крым. В частности, из 33 членов Меджлиса десять живут на материковой Украины.

Чубаров также напомнил немецком депутату, что Россия до сих пор не выполнила прошлогодний приказ Международного суда ООН отменить запрет деятельности Меджлиса. 

Рефат Чубаров высоко оценил позицию Бундестага в вопросе поддержания территориальной целостности Украины, несмотря на то, что в самом Бундестаге постоянно дискуссируют насчет отношений с Россией.

По его мнению, действия России по дестабилизации Европы, в первую очередь, направлены против Германии, из-за ее принципиальной позиции в украинском вопросе.

Глава Меджлиса отметил, что Социал-демократическая партия Германии находится в поиске линии поведения, чтобы сохранить действующие санкции и проводить диалог с Россией.

Чубаров попросил Шрапса передать коллегам по партии, что попытки искать диалог с Путиным, без озвучивания ему требований вернуться в рамки международного права, будут всегда восприниматься российским главой как слабость западной демократии.

— Для нас, крымских татар, которые оказались на передовой столкновения России с цивилизованным миром, очень важно, чтобы все политики Европы осознавали, что нет времени на уговоры агрессора, что к нему надо применять более жесткие и последовательные меры. Никто не отказывается от диалога, но диалог должен вестись без сдачи принципов, на которых построено международное право.

Визит депутата Бундестага Германии Йоханнеса Шрапса в Киев был организован Фондом им. Фридриха Эберта в Украине.

Недавно руководство Меджлиса крымскотатарского народа встретилось с членом правления Фонда Фридриха Наумана за Свободу Сабиной Лютхойссер-Шнарренбергер.



Ещё на эту тему:

12:38 01.11.2018
Замглавы МИД Украины обсудила с Меджлисом ситуацию с имуществом Фонда «Крым»
11:29 01.11.2018
Суд оставил под арестом крымскотатарских бизнесменов Велиляева и Бариева
08:45 01.11.2018
В МИД Украины отреагировали на арест крымского татарина Гафарова
20:20 31.10.2018
"Суд" в оккупированном Крыму арестовал задержанного во время обысков Дилявера Гафарова
11:31 31.10.2018
Задержанного вчера в Крыму Гафарова оккупанты подозревают "в участии в вооруженном формировании"
09:02 31.10.2018
РФ понесет ответственность за посягательство на имущество Меджлиса в оккупированном Крыму
11:15 30.10.2018
В оккупированном Крыму силовики провели обыск в доме крымских татар. Хозяин задержан / Фото
18:15 29.10.2018
Конституционная комиссия должна поскорее провести заседание об изменениях в Основной закон по Крыму - Чубаров
14:40 29.10.2018
В Крыму"суд" оставил под арестом фигурантов бахчисарайского "дела Хизб ут-Тахрир"
07:28 29.10.2018
Оккупанты решили что имущество фонда "Крым" нужно национализировать
07:01 29.10.2018
Оккупанты собрали "курултай" на котором назначили "муфтия"
18:42 26.10.2018
Несмотря на оккупацию, Курултай продолжит свою работу — Чубаров
Новости
Азербайджан Азербайджан
17:21 29.10.2018
Подписана Стамбульская декларация
09:17 29.10.2018
Италия разрешила строительство газопровода TAP для поставок азербайджанского газа
07:27 16.10.2018
МИД Азербайджана запретило въезд в страну трем гражданам России
16:40 03.10.2018
Конференция по проблеме сепаратизма в мире проходит в Баку
Все новости страны
Армения Армения
16:30 01.11.2018
Парламент Армении не избрал премьер-министра и будет распущен
15:55 01.11.2018
Freedom House внес Армению в список стран со свободным интернетом
19:59 30.10.2018
Треть депутатов парламента Армении выдвинула кандидатуру Никола Пашиняна на пост премьер-министра
16:43 30.10.2018
Россия обвинила CША в попытке испортить ее "дружбу" с Арменией
Все новости страны
Болгария Болгария
18:17 25.10.2018
Болгария до конца года объявит новый тендер на строительство АЭС "Белене"
13:53 24.10.2018
Правительство Болгарии выдержало третье голосование за недоверие в парламенте
19:17 22.10.2018
Президент Болгарии раскритиковал политику Евросоюза в области безопасности
18:39 18.10.2018
Болгария в списке коррумпированных стран на 61-м месте из 140 возможных
Все новости страны
Греция Греция
19:54 31.10.2018
Македония и Греция восстанавливают прямое авиасообщение
14:59 31.10.2018
В Македонии начали следствие об отказе президента утвердить изменение названия страны
09:29 31.10.2018
Религиозный нейтралитет и другие реформы в Конституции Греции
18:25 30.10.2018
Греция ожидает начала "новой эры" в отношениях с Россией в декабре
Все новости страны
Грузия Грузия
16:55 01.11.2018
Грузия будет наращивать закупки американского оружия
19:00 31.10.2018
Представители Грузинской мечты о возможности «гражданской войны»
09:10 30.10.2018
Грузию снова потрусило: на этот раз землетрясение произошло в Тбилиси
07:55 29.10.2018
Президента Грузии изберут во втором туре, 50% голосов не набрал никто
Все новости страны
Молдова Молдова
07:41 02.11.2018
Пока ЕС вводит санкции против сепаратистов, посол Германии в Молдове посещает Тирасполь
18:18 01.11.2018
Молдова не может себе позволить "дружить с кем-то против кого-то"
17:39 31.10.2018
Президент Молдовы находится в России с "предвыборным визитом"
18:42 29.10.2018
Количества боеприпасов со склада в Приднестровье
Все новости страны
Россия Россия
08:43 02.11.2018
Банк России стал крупнейшим покупателем золота в третьем квартале 2018 года
15:09 01.11.2018
Путинские гранты получили 47 организаций, связанных с РПЦ
13:04 01.11.2018
Проклятье «Кузнецова». Как последний авианосец России притягивает несчастья
12:11 01.11.2018
США назвали главный признак деградации ВМФ России
Все новости страны
Румыния Румыния
11:55 31.10.2018
Румыния планирует стать крупнейшим производителем газа в Европе
12:12 30.10.2018
Крупнейший авиаперевозчик Румынии запускает рейсы Одесса - Бухарест
12:30 29.10.2018
В Румынии произошло землетрясение
08:49 29.10.2018
В Румынии установят ракету-перехватчик которую США успешно испытали в Тихом океане / Видео
Все новости страны
Турция Турция
19:39 01.11.2018
США и Турция начали совместное патрулирование на севере Сирии
13:55 01.11.2018
"Сбербанк" решил избавиться от своей турецкой "дочки"
11:03 01.11.2018
Журналиста Кашикчы задушили в саудовской дипмиссии - генпрокуратура Турции
09:30 01.11.2018
Турция начала разведку газа в Средиземноморье, призывает Грецию и Кипр не вмешиваться / Фото
Все новости страны
Украина Украина
08:22 02.11.2018
Черноморский флот оккупантов получил на вооружение универсальные торпеды / Фото
08:01 02.11.2018
Российской партии "Яблоко" отказали в помиловании Сенцова
07:21 02.11.2018
Российский Сбербанк считает, что путинские санкции украинскому бизнесу не повредят
07:01 02.11.2018
Блокада Азовского моря: европейской делегации рассказали о «достижениях» Мариупольского порта / Фото
Все новости страны
Мы в социальных сетях
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архив новостей
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс