Ключевые проблемы крымских татар, с которыми они сталкиваются из-за оккупации Крыма, а также роль европейских институтов в восстановлении суверенитета Украины обсудили глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров и депутат Бундестага, член Социал-демократической партии Германии Йоханнесом Шрапсом.

Встреча состоялась в Меджлисе в Киеве, передает корреспондент QHA.

В ней также приняли участие заместитель главы Меджлиса Ильми Умеров, члены Меджлиса Риза Шевкиев, Гайана Юксель, Акмеджит Сулейманов, советник главы Меджлиса Арсен Жумадилов.

Немецкого депутата, который является докладчиком по вопросам Украины и Восточного партнерства в комитете Бундестага по вопросам Европейского союза, интересовало, как сейчас работает Меджлис, какова ситуация с соблюдением прав крымскотатарского народа в оккупированном Крыму и на материковой Украине.

Йоханнес Шрапс подчеркнул, что в Германии внимательно отслеживают все, что происходит с крымскотатарским народом и его представительными органами. Именно поэтому немецкие политики, в том числе депутаты Бундестага, уже неоднократно встречались с Меджлисом.

— Нам не безразлично, что происходит с крымскотатарским народом. Как докладчик по Украине и Восточному партнерству в комитете Бундестага, я хочу выразить свою поддержку в том, что Крым является частью Украины. Надеюсь, что в будущем автономные права крымскотатарского народа будут сохранены и будут придерживаться в рамках Украины.

Рефат Чубаров рассказал Йоханнесу Шрапсу, что с первых дней оккупации Россия была заинтересована в том, чтобы крымские татары ее поддержали. Но когда этого не произошло, против коренного народа полуострова начались репрессии. Одним из проявлений таких репрессий является тот факт, что Меджлис вынужден функционировать в изгнании, в Киеве, а многие из его членов не могут посетить Крым. В частности, из 33 членов Меджлиса десять живут на материковой Украины.

Чубаров также напомнил немецком депутату, что Россия до сих пор не выполнила прошлогодний приказ Международного суда ООН отменить запрет деятельности Меджлиса.

Рефат Чубаров высоко оценил позицию Бундестага в вопросе поддержания территориальной целостности Украины, несмотря на то, что в самом Бундестаге постоянно дискуссируют насчет отношений с Россией.

По его мнению, действия России по дестабилизации Европы, в первую очередь, направлены против Германии, из-за ее принципиальной позиции в украинском вопросе.

Глава Меджлиса отметил, что Социал-демократическая партия Германии находится в поиске линии поведения, чтобы сохранить действующие санкции и проводить диалог с Россией.

Чубаров попросил Шрапса передать коллегам по партии, что попытки искать диалог с Путиным, без озвучивания ему требований вернуться в рамки международного права, будут всегда восприниматься российским главой как слабость западной демократии.

— Для нас, крымских татар, которые оказались на передовой столкновения России с цивилизованным миром, очень важно, чтобы все политики Европы осознавали, что нет времени на уговоры агрессора, что к нему надо применять более жесткие и последовательные меры. Никто не отказывается от диалога, но диалог должен вестись без сдачи принципов, на которых построено международное право.

Визит депутата Бундестага Германии Йоханнеса Шрапса в Киев был организован Фондом им. Фридриха Эберта в Украине.

Недавно руководство Меджлиса крымскотатарского народа встретилось с членом правления Фонда Фридриха Наумана за Свободу Сабиной Лютхойссер-Шнарренбергер.