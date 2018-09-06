США и Турция начали совместное патрулирование на севере Сирии

19:39 01.11.2018 0 комментариев Турция

Турецкие и американские силы начали совместное патрулирование на севере Сирии в районе города Манбидж.

Об этом заявил министр обороны Турции Хулузи Акар, сообщает Европейская правда.

Манбидж, расположенный примерно в 30 км от турецкой границы, стал источником разногласий между Анкарой и Вашингтоном после того, как курдские силы взяли под контроль этот регион в 2016 году, вытеснив при поддержке США террористов "Исламского государства".

С июня силы Турции и США осуществляли скоординированное, но независимое патрулирование вблизи Манбиджа.

Очевидцы сообщают, что сегодня конвой из шести военных транспортных средств, некоторые из которых были под американским и турецким флагами, вел патрулирование примерно в 20 км от Манбиджа.

Турция, которая рассматривает сирийские курдские группы как угрозу национальной безопасности, в начале этого года угрожала военными действиями против Манбиджа.

Затем в июне Анкара согласились с Вашингтоном на совместные действия для поддержания безопасности в регионе. Вскоре после этого курды объявили о выводе военных советников из города.

Патрулирование проходит вдоль разделительной линии между территорией, контролируемой Военным советом Манбиджа, который связан с прокурдскими Сирийскими демократическими силами, и территорией, контролируемой Турцией на севере Сирии.



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