"Не беспокойтесь, я выжил" - можно немного выдохнуть
|19:12 01.11.2018
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|Крым
Украинский политзаключенный Олег Сенцов написал письмо правозащитникам, в котором рассказал о состоянии своего здоровья после прекращения голодовки.
Письмо украинского режиссера обнародовал правозащитник из Челябинской области Николай Щур, сообщает Новое Время.
"Анализы, конечно, еще не хорошие, но уже и не плохие, как раньше. Капать тоже в конце прошлой недели перестали, наконец-то. Теперь, в основном, диета, наблюдения и так, таблетки по мелочам. Так что не беспокойтесь там особо - я выжил", - приводит цитату из письма Сенцова правозащитник.
25 августа 2015 года Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил Сенцова к 20 годам строгого режима.
Он был захвачен российскими силовиками в оккупированном Крыму 11 мая 2014 года. Украинца обвиняли в якобы подготовке терактов на полуострове во время его оккупации Россией. Позже Сенцова обвинили в хранении оружия и взрывчатки.
В знак протеста против незаконного удерживания Россией украинских политзаключенных 18 апреля 2018 года Сенцов объявил голодовку, которая продлилась до октября.
Причиной ее прекращения стало то, что из-за критического состояния здоровья и начавшихся патологических изменений во внутренних органах Сенцова планировали кормить принудительно.
За 145 дней голодовки украинский режиссер потерял 20 кг веса.
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