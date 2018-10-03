30 жовтня вже втретє приватне підприємство "Чонгар" Сейтумера Німетуллаєва, зрадника України намагалось вкрасти у громади сіл Попівка і Атамань майно - 154 аєродромні плити, вартістю на 1.500.000 гривень.

Громадське формування "Аскер" разом з місцевими активістами не дали вивезти народне майно.

Про це повідомляє Гражданская Блокада Крыма.

Нажаль більщість депутатів Чонгарської сільської ради не встали на захист народного майна. Лише голова сільради , секретар і активісти прийшли на допомогу громаді.

ГФ "Аскер" згідно із Законом України визвали поліцію, службу безпеки України до роз'яснення обставин і попередження злочину.

В результаті демотнаж плит заморожено, автомобілі , які демотнували і намагались вивозити плити заорештовані.

Відкрито кримінальне провадження. Слідкуємо і чекаємо на результати .