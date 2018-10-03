Поплічник Кремля Німетуллаев продовжує грабувати Чонгар / Відео
|18:45 01.11.2018
|0 комментариев
|Крым
30 жовтня вже втретє приватне підприємство "Чонгар" Сейтумера Німетуллаєва, зрадника України намагалось вкрасти у громади сіл Попівка і Атамань майно - 154 аєродромні плити, вартістю на 1.500.000 гривень.
Громадське формування "Аскер" разом з місцевими активістами не дали вивезти народне майно.
Про це повідомляє Гражданская Блокада Крыма.
Нажаль більщість депутатів Чонгарської сільської ради не встали на захист народного майна. Лише голова сільради , секретар і активісти прийшли на допомогу громаді.
ГФ "Аскер" згідно із Законом України визвали поліцію, службу безпеки України до роз'яснення обставин і попередження злочину.
В результаті демотнаж плит заморожено, автомобілі , які демотнували і намагались вивозити плити заорештовані.
Відкрито кримінальне провадження. Слідкуємо і чекаємо на результати .
Ещё на эту тему:
НАТО прекратило военно-морское сотрудничество с РФ после аннексии Крыма — адмирал Фогго
Экипажу "Норда" восстановили российские паспорта
Пам'ятай про Крим: Кількість "понаїхавших" до Кримського півострова за часи окупації
Украина собирает показания капитанов остановленных в Азовском море судов для исков против РФ
В оккупированном Крыму арестован подельник Бальбека Джанбазов
Боевики препятствуют работе ОБСЕ вблизи Азовского моря
Оккупанты заявили, что решили проблему дефицита строительного песка