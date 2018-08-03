Молдова не может себе позволить "дружить с кем-то против кого-то"

18:18 01.11.2018 0 комментариев Молдова

Североатлантический альянс не должен быть в Молдове, нейтральный статус является принципиальной позицией страны.

Об этом заявил пророссийский президент Молдовы Игорь Додон в интервью пропагандистскому агентству ТАСС, сообщает LIGA.net.

"Этот нейтральный статус в военном плане - принципиальный. Никакой НАТО в Молдове не должно быть, это принципиальная позиция как минимум 2/3 граждан Республики Молдова", - отметил он.

По его словам, Молдова не может себе позволить ""дружить с кем-то против кого-то".

"Это должно быть понятно всем. Я говорю и на пространстве СНГ, и в Брюсселе, что мы будем дружить и с Западом, и с Россией, но дружить с Европой, Америкой против России мы не будем. Это нам не нужно", - подчеркнул Додон.

Президент Молдовы 28 сентября на полях саммита СНГ провел "короткие рабочие встречи" с лидерами РФ и Беларуси.



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