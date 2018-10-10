Германия поддержит продление санкций ЕС против РФ

17:49 01.11.2018 0 комментариев Украина

Санкции против России могут быть ослаблены, если РФ начнет выполнять свою часть минских договоренностей, отметила канцлер Германии.

Германия будет выступать за продление санкций ЕС против России.

Об этом заявила канцлер Германии Ангела Меркель, отвечая на вопросы журналистов на совместной пресс конференции с президентом Петром Порошенко, передает корреспондент LIGA.net.

Меркель отметила, что санкции против России могут быть ослаблены, если РФ начнет выполнять свою часть минских договоренностей.

Она подчеркнула, что пока Россия этих договоренностей не соблюдает. "Германия будет выступать за продление санкций", - сказала она.

В Киеве проходит встреча президента Петра Порошенко и канцлера Федеративной Германии Ангелы Меркель.



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