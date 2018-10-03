Оккупанты в Севастополе построят построят военный городок для Росгвардии за 4 млрд рублей / Фото

17:22 01.11.2018 0 комментариев Крым

Федеральное государственное казенное учреждение «2-й центр заказчика-застройщика войск Национальной гвардии Российской Федерации» проводит закрытый конкурс на строительство зданий и сооружений военного городка войсковой части 6916 в оккупированном Севастополе.

Информация об этом появилась на сайте госзакупок, передают Примечания.

Финансирование строительства будет осуществляться за счет федерального бюджета. Стоимость стройки в рамках гособоронзаказа составит 4 080 575 810 рублей.

Строительство нового объекта обороны растянется на четыре года. Запланировано выделение 477,79 млн на работы в 2018 году, 253,34 млн — в 2019-м, 700 млн — 2020 году и 2,64 млрд для завершения строительства в 2021 году.

Комплекс зданий и сооружений, предназначенный для размещения войсковой части 6916, построят на земельном участке площадью 104,391 м², выданном военным в постоянное пользование в 2016 году.

Границами участка строительства служат: с севера — улица 2-я Бастионная, с запада — улица Одинцова и далее футбольное поле, с востока — улица Синопская и далее территория жилой застройки, с юга — гаражная застройка и автопарковка, выезд на улицу Паршина, с юго- запада — школа.
Фото: Примечания



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