Грузия продолжит закупать военную технику у США, заявил министр обороны Леван Изория во время выступления на Международной конференции по вопросам обороны и безопасности в Батуми.

"Передача Грузии противотанковых систем Javelin — очень важное событие. В личной беседе господин Мэттис ( министр обороны США — РИА ) сказал мне, что подобные решения принимаются только в отношении стран, которые пользуются особым доверием. Исходя из этого мы продолжим приобретать у США вооружение другого типа", — заявил Изория во время выступления в эфире грузинскиой телекомпании, передает РИА Новости.

По словам министра, Грузия, в свою очередь, сделает все, чтобы защитить безопасность этих систем.

"Наши отношения с США продвигаются вперед. В прошлом году было сказано, что это такие отношения, каких ранее не существовало", — добавил Изория.