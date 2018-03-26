Грузия будет наращивать закупки американского оружия
|16:55 01.11.2018
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|Грузия
Грузия продолжит закупать военную технику у США, заявил министр обороны Леван Изория во время выступления на Международной конференции по вопросам обороны и безопасности в Батуми.
"Передача Грузии противотанковых систем Javelin — очень важное событие. В личной беседе господин Мэттис (министр обороны США — РИА) сказал мне, что подобные решения принимаются только в отношении стран, которые пользуются особым доверием. Исходя из этого мы продолжим приобретать у США вооружение другого типа", — заявил Изория во время выступления в эфире грузинскиой телекомпании, передает РИА Новости.
По словам министра, Грузия, в свою очередь, сделает все, чтобы защитить безопасность этих систем.
"Наши отношения с США продвигаются вперед. В прошлом году было сказано, что это такие отношения, каких ранее не существовало", — добавил Изория.
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