Парламент Армении не избрал премьер-министра и будет распущен

16:30 01.11.2018 0 комментариев Армения

Парламент Армении на специальном заседании в четверг повторно отклонил кандидатуру исполняющего обязанности премьер-министра Никола Пашиняна на пост главы правительства.

Согласно законодательству парламент будет автоматически распущен, передает РИА Новости.

"Воздержались 13 депутатов, за и против не было", — сказал спикер парламента Ара Баблоян, оглашая результаты голосования.

Ранее, 24 октября, парламент Армении на специальном заседании в первый раз отклонил кандидатуру Пашиняна, положив начало процедуре роспуска законодательного органа.

Пашинян 16 октября подал в отставку с поста премьера. Таким образом он рассчитывал на создание формального повода для роспуска парламента и проведение внеочередных парламентских выборов в декабре нынешнего года. По конституции Армении, парламент может быть распущен, если после отставки главы кабмина депутаты на двух заседаниях не смогут избрать нового премьера. В соответствии с Основным законом, внеочередные выборы в Национальное собрание проводятся не ранее чем через 30 и не позднее чем через 45 дней после роспуска.

В парламенте действующего созыва 50 мандатов принадлежит бывшей правящей Республиканской партии Армении, 31 — блоку "Царукян", которым руководит крупный предприниматель Гагик Царукян. Девятью мандатами владеет блок "Елк" (Исход), возглавляемый премьером Пашиняном, еще семью — партия "Дашнакцутюн".



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