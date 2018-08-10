Единственный заходящий в порты аннексированного Крыма пассажирский лайнер "Князь Владимир", первый выход которого в этом сезоне закончился поломкой, прибыл в порт Новороссийска для межнавигационной стоянки и ремонта.

Об этом 01 ноября сообщила пресс-служба оператора судна "Черноморские круизы", передает Крыминформ.

"Лайнер «Князь Владимир» прибывает в порт Новороссийск для межнавигационной стоянки и ремонта, чтобы в навигации 2019 года встретить своих гостей вновь", — говорится в сообщении.

По данным онлайн-сервиса Marine Traffic, лайнер уже прибыл в порт Новороссийска. В данный момент он швартуется к причалам при помощи буксира.

Как сообщал BSNews, несмотря на многочисленные казусы и срывы рейсов, которые происходили с "круизным недоразумением" «Князь Владимир» в курортном сезоне 2018-го года, в компании «Черноморские круизы» заявили о подготовке к следующей туристической навигации.

Так, в сезоне 2019 года "круизное недоразумение" расширит географию круизов и попробует дойти до непризнанной Абхазии