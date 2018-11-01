Пам'ятай про Крим: Кількість "понаїхавших" до Кримського півострова за часи окупації

13:45 01.11.2018 0 комментариев Крым

Пам'ятай про Крим - під цим хештегом Моніторингова група "Майдану закордонних справ", "Інституту Чорноморських стратегічних досліджень" та BlackSeaNews розпочинає свій новий проект.

Росія цілеспрямовано змінює демографічний склад анексованого півострова. Ось які цифри наводить на своїй сторінці в Facebook Andrii Klymenko

"13.50. 01.11.2018.

#Знай_та_памятай_про_Крим (1) - кількість "понаїхавших" до Кримського півострова за часи окупації.

Постійний представник України в ООН - шановний Посол Володимир Єльченко на засіданні Ради безпеки ООН 30 жовтня 2018 висловився щодо надважливої проблеми: ""Впродовж 2014-2017 років 108 тисяч людей переміщено з Російської Федерації в Крим і Севастополь. Що це, якщо не цілеспрямована політика на зміну демографічного складу регіону?".

Моніторингова група "Майдану закордонних справ", "Інституту Чорноморських стратегічних досліджень" та BlackSeaNews аналізує демографічну ситуацію та особливо показники міграції з перших місяців окупації Криму. Цифри, що навів шановний Посол дуже близькі до наших розрахунків (див. нижче), але ситуація ще більш "цікава".

За нашими розрахунками, впродовж 2014-2017 років до окупованого Кримського півострову (з Севастополем) прибуло з регіонів Російської Федерації трохи більше = 111 158 осіб. Але це не все. І далеко не все.

В 2014-2017 років до окупованого Криму (з Севастополем) прибуло на постійне проживання, тобто не в гості до родичів, "прописані" окупаційною владою, ще 64 922 осіб, що за статистикою відображаються як "з країн СНД". Це колишні жителі окупованих районів Донбасу.

Таким чином, зовнішня міграція до окупованого Криму в 2014 - 2017 (з Севастополем) склала 111 158 + 64 922 = 176 080.

А тепер нові показники, які ще майже ніде не були опубліковані або озвучені публічно. На 1 липня 2018 року.

Кількість прибулих до Криму (без Севастополя) з регіонів Російської Федерації за роки окупації на 1 липня 2018 склала 65 460, а з окупованих районів Донбасу – 49 156 осіб. В цілому це 114 616 осіб або 5,8% від чисельності населення на 1 січня 2014. Зауважимо, що населення Криму не росте, а саме заміщується: на 1 січня 2014 воно складало 1 967 200, на 1 січня 2018 – 1 913 989 осіб.

Кількість прибулих до Севастополя з регіонів Російської Федерації за час окупації на 1 липня 2018 склала 60 416, а з районів Донбасу – 20 989 осіб. В цілому це 81 405 осіб, або 21,2% від чисельності населення на 1 січня 2014. Зауважимо, що на відміну від Криму, населення Севастополя за роки окупації має великий абсолютний приріст – безпрецедентні 13,7%.

Таким чином, до окупованого Кримського півострову за 2014-2018 роки (з Севастополем) прибуло з регіонів Російської Федерації – 125 876 ос., а з «країн СНД», тобто з окупованих районів Донбасу – 70 145, загалом це = 196 021 особа.

Утім, оцінки, що дають жителі окупованого Криму щодо міграційної ситуації, кардинально відрізняються навіть від наведених вище дуже високих показників офіційної статистики. Мешканці Севастополя, депутати міськради та працівники охорони здоров’я і медичного страхування, відзначають, що за їхніми спостереженнями населення Севастополя зросло у 2-2,5 рази.

Жителі Сімферополя вважають, що реальне населення кримської столиці зараз становить більше 600 тисяч осіб проти 380 тисяч до 2014 року. Також відзначається дуже велике зростання кількості дітей, спостерігається гострий дефіцит місць у школах, а особливо в дитячих садках. У школах вже існують класи з літерами «ж» і «з».

Це зрозуміло: який російський чиновник, правоохоронець чи спеціаліст (яких понаїхало до півострова дуже багато) захоче поставити в паспорт кримську прописку і таким чином сам собі закрити виїзд до країн цивілізованого світу...

Тобто вже маємо на окупованому півострові на 1 липня 2018 = 196 021 тих, що переїхали та "прописані". А решта - то вже не статистика. То треба розраховувати іншими методами, до чого ми й закликаємо демографів.

Запрошуємо всіх - дипломатів, експертів, політиків, військових генштабістів, розвідників, експертів, журналістів, спічрайтерів, бізнесменів, письменників, сценаристів, істориків - користуватися нашою власноручною багаторазово перевіреною аналітикою, Hand Made знаєте, ні в кого не переписано.

Далі буде", - повідомляє Клименко.



Ещё на эту тему:

18:45 01.11.2018
Поплічник Кремля Німетуллаев продовжує грабувати Чонгар / Відео
14:43 01.11.2018
НАТО прекратило военно-морское сотрудничество с РФ после аннексии Крыма — адмирал Фогго
14:20 01.11.2018
Экипажу "Норда" восстановили российские паспорта
13:31 01.11.2018
Крымчанам обещают рост тарифов на исходящие звонки и мобильный интернет
08:05 01.11.2018
Украина собирает показания капитанов остановленных в Азовском море судов для исков против РФ
20:59 31.10.2018
В оккупированном Крыму арестован подельник Бальбека Джанбазов
19:27 31.10.2018
Боевики препятствуют работе ОБСЕ вблизи Азовского моря
18:33 31.10.2018
Керченский пролив аномально обмелел – вода отступила на несколько метров / Видео
17:12 31.10.2018
Прокуратура не нашла доказательств работы сети ОККО на оккупированных территориях
16:19 31.10.2018
Оккупанты заявили, что решили проблему дефицита строительного песка
15:52 31.10.2018
Украина наняла голландских юристов, чтобы побороться за скифское золото из Крыма
10:16 31.10.2018
Российский омбудсмен заявила о начале переговоров об обмене капитанами Норда и рыболовецкого судна ЯМК-0041
Новости
Азербайджан Азербайджан
17:21 29.10.2018
Подписана Стамбульская декларация
09:17 29.10.2018
Италия разрешила строительство газопровода TAP для поставок азербайджанского газа
07:27 16.10.2018
МИД Азербайджана запретило въезд в страну трем гражданам России
16:40 03.10.2018
Конференция по проблеме сепаратизма в мире проходит в Баку
Все новости страны
Армения Армения
16:30 01.11.2018
Парламент Армении не избрал премьер-министра и будет распущен
15:55 01.11.2018
Freedom House внес Армению в список стран со свободным интернетом
19:59 30.10.2018
Треть депутатов парламента Армении выдвинула кандидатуру Никола Пашиняна на пост премьер-министра
16:43 30.10.2018
Россия обвинила CША в попытке испортить ее "дружбу" с Арменией
Все новости страны
Болгария Болгария
18:17 25.10.2018
Болгария до конца года объявит новый тендер на строительство АЭС "Белене"
13:53 24.10.2018
Правительство Болгарии выдержало третье голосование за недоверие в парламенте
19:17 22.10.2018
Президент Болгарии раскритиковал политику Евросоюза в области безопасности
18:39 18.10.2018
Болгария в списке коррумпированных стран на 61-м месте из 140 возможных
Все новости страны
Греция Греция
19:54 31.10.2018
Македония и Греция восстанавливают прямое авиасообщение
14:59 31.10.2018
В Македонии начали следствие об отказе президента утвердить изменение названия страны
09:29 31.10.2018
Религиозный нейтралитет и другие реформы в Конституции Греции
18:25 30.10.2018
Греция ожидает начала "новой эры" в отношениях с Россией в декабре
Все новости страны
Грузия Грузия
16:55 01.11.2018
Грузия будет наращивать закупки американского оружия
19:00 31.10.2018
Представители Грузинской мечты о возможности «гражданской войны»
09:10 30.10.2018
Грузию снова потрусило: на этот раз землетрясение произошло в Тбилиси
07:55 29.10.2018
Президента Грузии изберут во втором туре, 50% голосов не набрал никто
Все новости страны
Молдова Молдова
18:18 01.11.2018
Молдова не может себе позволить "дружить с кем-то против кого-то"
17:39 31.10.2018
Президент Молдовы находится в России с "предвыборным визитом"
18:42 29.10.2018
Количества боеприпасов со склада в Приднестровье
10:57 26.10.2018
В Молдове пытаются уйти от визита патриарха РПЦ Кирилла
Все новости страны
Россия Россия
15:09 01.11.2018
Путинские гранты получили 47 организаций, связанных с РПЦ
13:04 01.11.2018
Проклятье «Кузнецова». Как последний авианосец России притягивает несчастья
12:11 01.11.2018
США назвали главный признак деградации ВМФ России
10:53 01.11.2018
Россия ввела санкции в отношении 322 украинских граждан и 68 компаний
Все новости страны
Румыния Румыния
11:55 31.10.2018
Румыния планирует стать крупнейшим производителем газа в Европе
12:12 30.10.2018
Крупнейший авиаперевозчик Румынии запускает рейсы Одесса - Бухарест
12:30 29.10.2018
В Румынии произошло землетрясение
08:49 29.10.2018
В Румынии установят ракету-перехватчик которую США успешно испытали в Тихом океане / Видео
Все новости страны
Турция Турция
19:39 01.11.2018
США и Турция начали совместное патрулирование на севере Сирии
13:55 01.11.2018
"Сбербанк" решил избавиться от своей турецкой "дочки"
11:03 01.11.2018
Журналиста Кашикчы задушили в саудовской дипмиссии - генпрокуратура Турции
09:30 01.11.2018
Турция начала разведку газа в Средиземноморье, призывает Грецию и Кипр не вмешиваться / Фото
Все новости страны
Украина Украина
20:33 01.11.2018
Как российские санкции могут повлиять на работающие в оккупированном Крыму украинские торговые сети и их владельцев
20:06 01.11.2018
У крымских татар нет времени на уговоры российского агрессора, и Европе необходимо ужесточить давление на Россию - Чубаров
19:12 01.11.2018
"Не беспокойтесь, я выжил" - можно немного выдохнуть
18:45 01.11.2018
Поплічник Кремля Німетуллаев продовжує грабувати Чонгар / Відео
Все новости страны
Мы в социальных сетях
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архив новостей
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс