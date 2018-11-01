Пам'ятай про Крим - під цим хештегом Моніторингова група "Майдану закордонних справ", "Інституту Чорноморських стратегічних досліджень" та BlackSeaNews розпочинає свій новий проект.

Росія цілеспрямовано змінює демографічний склад анексованого півострова. Ось які цифри наводить на своїй сторінці в Facebook Andrii Klymenko.

"13.50. 01.11.2018.

#Знай_та_памятай_про_Крим (1) - кількість "понаїхавших" до Кримського півострова за часи окупації.

Постійний представник України в ООН - шановний Посол Володимир Єльченко на засіданні Ради безпеки ООН 30 жовтня 2018 висловився щодо надважливої проблеми: ""Впродовж 2014-2017 років 108 тисяч людей переміщено з Російської Федерації в Крим і Севастополь. Що це, якщо не цілеспрямована політика на зміну демографічного складу регіону?".

Моніторингова група "Майдану закордонних справ", "Інституту Чорноморських стратегічних досліджень" та BlackSeaNews аналізує демографічну ситуацію та особливо показники міграції з перших місяців окупації Криму. Цифри, що навів шановний Посол дуже близькі до наших розрахунків (див. нижче), але ситуація ще більш "цікава".

За нашими розрахунками, впродовж 2014-2017 років до окупованого Кримського півострову (з Севастополем) прибуло з регіонів Російської Федерації трохи більше = 111 158 осіб. Але це не все. І далеко не все.

В 2014-2017 років до окупованого Криму (з Севастополем) прибуло на постійне проживання, тобто не в гості до родичів, "прописані" окупаційною владою, ще 64 922 осіб, що за статистикою відображаються як "з країн СНД". Це колишні жителі окупованих районів Донбасу.

Таким чином, зовнішня міграція до окупованого Криму в 2014 - 2017 (з Севастополем) склала 111 158 + 64 922 = 176 080.

А тепер нові показники, які ще майже ніде не були опубліковані або озвучені публічно. На 1 липня 2018 року.

Кількість прибулих до Криму (без Севастополя) з регіонів Російської Федерації за роки окупації на 1 липня 2018 склала 65 460, а з окупованих районів Донбасу – 49 156 осіб. В цілому це 114 616 осіб або 5,8% від чисельності населення на 1 січня 2014. Зауважимо, що населення Криму не росте, а саме заміщується: на 1 січня 2014 воно складало 1 967 200, на 1 січня 2018 – 1 913 989 осіб.

Кількість прибулих до Севастополя з регіонів Російської Федерації за час окупації на 1 липня 2018 склала 60 416, а з районів Донбасу – 20 989 осіб. В цілому це 81 405 осіб, або 21,2% від чисельності населення на 1 січня 2014. Зауважимо, що на відміну від Криму, населення Севастополя за роки окупації має великий абсолютний приріст – безпрецедентні 13,7%.

Таким чином, до окупованого Кримського півострову за 2014-2018 роки (з Севастополем) прибуло з регіонів Російської Федерації – 125 876 ос., а з «країн СНД», тобто з окупованих районів Донбасу – 70 145, загалом це = 196 021 особа.

Утім, оцінки, що дають жителі окупованого Криму щодо міграційної ситуації, кардинально відрізняються навіть від наведених вище дуже високих показників офіційної статистики. Мешканці Севастополя, депутати міськради та працівники охорони здоров’я і медичного страхування, відзначають, що за їхніми спостереженнями населення Севастополя зросло у 2-2,5 рази.

Жителі Сімферополя вважають, що реальне населення кримської столиці зараз становить більше 600 тисяч осіб проти 380 тисяч до 2014 року. Також відзначається дуже велике зростання кількості дітей, спостерігається гострий дефіцит місць у школах, а особливо в дитячих садках. У школах вже існують класи з літерами «ж» і «з».

Це зрозуміло: який російський чиновник, правоохоронець чи спеціаліст (яких понаїхало до півострова дуже багато) захоче поставити в паспорт кримську прописку і таким чином сам собі закрити виїзд до країн цивілізованого світу...

Тобто вже маємо на окупованому півострові на 1 липня 2018 = 196 021 тих, що переїхали та "прописані". А решта - то вже не статистика. То треба розраховувати іншими методами, до чого ми й закликаємо демографів.

Запрошуємо всіх - дипломатів, експертів, політиків, військових генштабістів, розвідників, експертів, журналістів, спічрайтерів, бізнесменів, письменників, сценаристів, істориків - користуватися нашою власноручною багаторазово перевіреною аналітикою, Hand Made знаєте, ні в кого не переписано.

Далі буде", - повідомляє Клименко.