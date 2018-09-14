Украина начала ракетные стрельбы над Черным морем / Карта
|15:33 01.11.2018
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|Украина
С сегодняшнего дня Украина перекрыла воздушный район над Черным морем площадью 100 км на 450 км на запад от оккупированного Крыма.
С 1 до 4 ноября зона объявлена опасной для полетов гражданской авиации над Черным морем вблизи западного побережья Крыма в связи с началом ракетных стрельб, сообщает Украинский милитарный портал.
Информирование о стрельбе было произведено через систему NOTAM (международное распоряжение об ограничении полетов), согласно чего в указанном районе будет перекрыто движение воздушных судов.
Как отмечает портал, пока неизвестно, какие именно ракеты будут задействованы во время учений. В то же время накануне на государственном испытательном полигоне «Ягорлик» в Херсонской области проходила подготовка вооружения и военной техники к проведению боевых стрельб подразделений, вооруженных зенитными ракетными комплексами С-300П, и контрольных летных испытаний зенитных управляемых ракет ЗРК С-300В1 и С-125М1, возвращенных на вооружение Воздушных Сил ВС Украины.
Карта с сайта Украинский милитарный портал
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