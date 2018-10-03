НАТО прекратило военно-морское сотрудничество с РФ после аннексии Крыма — адмирал Фогго

14:43 01.11.2018 0 комментариев Крым

НАТО остановило военно-морское сотрудничество с Российской Федерацией после того, как эта страна совершила незаконную аннексию Крыма.

Об этом в среду, 31 октября заявил командующий ВМС США в Европе и Африке адмирал Джеймс Фогго в ходе телефонной пресс-конференции, которая проводилась «под запись» и расшифровку которой Укринформ получил от Медиахабу США-Европа в Брюсселе, передает Укринформ.

Адмирал заметил, что несколько лет назад, когда он был однозвездочным адмиралом и возглавлял подводное сообщение в Неаполе, в Средиземном море не было российских субмарин.

«Я имел возможность тогда в Картагене (Cartagena) в Испании проводить обучение по спасательной операции на подводной лодке, в которых принимали участие подразделения ВМС Турции, США, и субмарина класса «Кило», российская субмарина, которая прибыла из Черного моря для участия в этих учениях по спасанию. Это было в период 2011-2012 годов. Все было остановлено в 2014 году после незаконной аннексии, проводимой Россией против Украины», - сказал адмирал Джеймс Фогго.



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